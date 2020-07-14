За Vera и Отечество: что нового появилось в деле Ивана Сафронова

В постановлении о привлечении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в качестве обвиняемого нет информации о том, что он получал от иностранных разведок деньги за передачу сведений. Об этом 13 июля сообщил адвокат экс-журналиста. Однако доказательством отсутствия вины для суда это не является, отметил источник "Известий" в правоохранительных органах. К слову, следователи продолжают настаивать, что уголовное преследование Ивана Сафронова не связано с его профессиональной деятельностью — в рамках дела были проанализированы его публикации в СМИ, и сведений, содержащих гостайну, в них не обнаружено. В этот же день стало известно и о фигурирующем в деле названии программного обеспечения — VeraCrypt. Именно оно, по мнению следствия, было использовано для связи с иностранной разведкой. Эта программа в последнее время довольно часто встречается российским следователям — в том числе, в делах об экономических преступлениях, подчеркнул собеседник редакции.

«Собрал и передал»

Следственное управление ФСБ официально предъявило обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту Ивану Сафронову. Вся процедура заняла около трёх часов. 13 июля у входа в СИЗО "Лефортово" собрались около 50 журналистов, там же стояли два автобуса и несколько машин полиции.

Один из адвокатов обвиняемого Иван Павлов заявил "Известиям", что Сафронов не признаёт вины. По словам защитника, следствие так и не представило адвокатам никаких доказательств. Кроме того, до сих пор неясно, к какому временному периоду относится событие, о котором идёт речь в материалах следствия.

— Он якобы собрал какие-то сведения в 2017 году и передал их какому-то представителю иностранной (чешской) разведки, — уточнил защитник. — Не сказали, кому конкретно передал, чтобы вспомнил человек. Когда конкретно? 2017 год - это 365 дней.

Также адвокат Ивана Сафронова также сообщил, что криминалисты ФСБ проанализировали публикации его подзащитного и не нашли в них сведений, содержащих гостайну.

— Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью, - заявил он.

К слову, о том, что дело Ивана Сафронова не имеет отношения к его журналистской работе, в ФСБ сообщили в день задержания. Об этом же в минувшую пятницу заявил и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

— Задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта, - подчеркнул глава ведомства.

С глаз долой

В постановлении о привлечении Ивана Сафронова в качестве обвиняемого, подписанном в понедельник, появились новые детали дела. Как рассказал "Известиям" адвокат Иван Павлов, в документе о возбуждении дела говорилось о том, что советник главы Роскосмоса общался со спецслужбами Чехии через интернет, используя средства шифрования. В новом постановлении названа уже конкретная программа - VeraCrypt.

Согласно информации на сайте veracrypt.ru, программа предназначена не для передачи данных, а для их зашифрованного хранения на компьютере или ноутбуке. В том числе — со скрытием самого факта наличия на устройствах этих сведений. Она позволяет создать зашифрованный локальный диск, доступ к которому может получить только тот, кто знает пароль. Даже в случае изъятия компьютера у специалистов немного шансов вскрыть такое шифрование. Более того, при желании можно сделать так, что даже узнав пароль, ничего нельзя будет найти — к примеру, разместить на зашифрованном диске безобидные файлы, а по-настоящему ценную информацию спрятать в его скрытом разделе.

По словам источников "Известий" в правоохранительных органах, оперативникам и следователям довольно часто приходится сталкиваться с этой программой, особенно во время работы по экономическим делам. И в этом случае добраться до спрятанных данных — действительно большая проблема. Как правило, это ПО устанавливают, чтобы хранить конфиденциональную информацию (к примеру, финансовые документы) в ситуации, когда есть угроза, что к компьютеру получат доступ посторонние.

Сейчас в открытом доступе находятся около двух десятков программ для шифрования сообщений или хранения информации, которые крайне сложно взломать, рассказал «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

- Достать их легко – можно приобрести за небольшие деньги, - отметил он. – Они разработаны для отдельно для Windows, Android или операционной системы Apple. Спецлужбы не могут просто так «читать» информацию, зашифрованную ими. Устойчивость большинства программ такого рода очень высока. Чтобы их взломать нужны суперкомпьютеры, много ресурсов и времени – одним словом сложная задача.

Денег нет

Ещё одна деталь из постановления, о которой упомянул защитник - в документе отсутствуют какие-либо указания на то, что обвиняемый получал деньги от иностранной разведки.

Впрочем, по словам источников "Известий" в следственных органах, у обвинения нет необходимости доказывать факт получения Сафроновым вознаграждения от зарубежных спецслужб. Корыстный мотив - лишь один из возможных. Само по себе отсутствие факта передачи денег не является однозначным доказательством невиновности.

По словам собеседников редакции, ключевым вопросом в уголовных делах по ст. 275 ("Государственная измена") всегда становится наличие или отсутствия умысла у подсудимого. Иными словами, стороне обвинения необходимо доказать в суде, что фигурант знал: он общается с представителем иностранной спецслужбы и в курсе, какого рода информацию передаёт.

Ранее защита Сафронова сообщала, что расследование касается информации о поставках оружия в Африку и на Ближний Восток. По словам адвокатов, ФСБ считает, что в 2017 году Иван Сафронов получил задание от чешских спецслужб.

Как сообщали "Известия", в тот период Россия заключала много успешных сделок в этом регионе. И самая сложная из них была связана с поставками комплексов «Искандер» в Алжир. Это был один из самых закрытых контрактов. Однако в сентябре 2017 года французское издание DSI magazine, не указав источник, сообщило о прибытии в Алжир ракетного комплекса и количестве закупленных комплектов. Вскоре после того, как информация о контракте была предана огласке, Алжир оказался под прессингом со стороны США. Стране пришлось вести продолжительные и сложные переговоры, чтобы не попасть под действие санкционного пакета CAATSA. В итоге она взяла на себя обязательства потратить в 2019–2024 годах на американские и европейские вооружения до $30 млрд.

К слову, в понедельник 13 июля Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Как сообщили в пресс-службе Кремля, главы государств обсуждали координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса.

О задержании советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова стало известно 7 июля, когда ФСБ опубликовало соответствующие видеокадры. В отношении бывшего журналиста расследуется дело по ст. 275 УК РФ — согласно данным дела, «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации». Суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей сроком на два месяца.

Иван Сафронов ранее сотрудничал с газетами «Коммерсант» и «Ведомости». В мае появилось сообщение о его назначении советником главы госкорпорации «Роскосмос».