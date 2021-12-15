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ГД поддержала инициативу об обязательной эвакуации из зоны ЧС

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Законодательная инициатива МЧС России о внесении изменений в Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» была поддержана Госдумой во III чтении на заседании 15 декабря. Законопроект представил статс-секретарь — заместитель главы ведомства Алексей Серко.

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Цель данной инициативы — защита россиян от техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, отметил Серко.

Он напомнил, что в случае возникновения лесных пожаров вблизи населенных пунктов спасателям требуется помимо тушения возгорания обходить жилые дома и предупреждать население о необходимости эвакуации.

«При этом не всех [граждан] возможно убедить, а закон этот вопрос не регулирует. В итоге, зачастую мы вынуждены пострадавших выносить на руках. Законопроект предлагает возложить на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью угрожает опасность», — рассказал замглавы ведомства.

Помимо этого, изменения в законе позволят МЧС получать постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе.

Нововведение сократит время сбора информации, из-за чего спасатели смогут быстрее реагировать на происшествия, уточнил он.

Также предлагается наделить правительство полномочием по установлению порядка проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а комиссий по ЧС — полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

27 сентября глава республики Якутия Айсен Николаев сообщил, что в результате природных пожаров летом 2021 года ущерб лесному фонду республики составил 1,6 млрд рублей. Этим летом было ликвидировано 535 очагов возгораний на площади 3 262 889,8 га. В борьбе с огнем участвовали 25 727 человек, было использовано 1397 единиц тяжелой техники. Предыдущий рекорд по площади пожаров в регионе был установлен в 2020 году, когда было уничтожено 18,1 млн га.

18 августа первый замглавы МЧС Александр Чуприян назвал человеческий фактор главной причиной масштабных пожаров в Якутии. Он отметил, что пожары также были вызваны жаркой погодой в регионе

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