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Рогозин сообщил о способности МКС проработать до 2030 года

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Международная космическая станция (МКС) при должном техническом обеспечении способна проработать до 2030 года. Об этом в среду, 15 декабря, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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«На заседании многостороннего координационного совета программы МКС, состоявшегося в июле этого года, представители всех национальных космических агентств стран-партнеров, в том числе госкорпорация «Роскосмос», подтвердили, что при должном техническом обеспечении станция способна эксплуатироваться на низкой околоземной орбите вплоть до 2030 года», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Он также отметил, что партнерами практически завершена работа по оценке технической возможности продления срока эксплуатации элементов станции до этого срока.

26 октября Рогозин заявил, что представители США на встрече с ним говорили о возможности продления эксплуатации МКС на срок до 2030 года.

4 октября стало известно, что модули американского сегмента Международной космической станции имеют около 250 серьезных технических замечаний. При этом на российском сегменте станции 80% оборудования уже выработало ресурс. Среди замечаний — негерметичность в промежуточной камере модуля «Звезда», делающая временно недоступным стыковочный порт.

13 сентября руководитель программы пилотируемых полетов NASA Кэти Людерс заявила, что организация рассчитывает на продление эксплуатации Международной космической станции по меньшей мере на 10 лет. По ее словам, NASA сотрудничает с партнерами по всему миру, для того чтобы убедиться, что МКС отвечает потребностям индустрии.

В июле в ходе заседания президиума научно-технического совета совет главных конструкторов пришел к выводу, что в связи со старением значительной части оборудования МКС дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски.

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