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Десятки человек заблокированы в торговом центре Гонконга из-за пожара

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В торговом центре в Гонконге вспыхнул пожар, в здании оказались заблокированы десятки человек. Об этом 15 декабря сообщила газета South China Morning Post.

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По ее информации, первые сообщения о возгорании в World Trade Center поступили в 12:37 (07:37 мск). Отмечается, что свыше 100 человек удалось эвакуировать с пятого этажа, который находится под открытым небом, но некоторые покупатели и посетители ресторанов до сих пор находятся в здании.

Телеканал CGTN сообщил о двух пострадавших. По другим данным, пострадали минимум три человека. Причина пожара расследуется.

Ранее, 1 сентября, в столице Казахстана Нур-Султане загорелся торговый центр «Тулпар». Для ликвидации возгорания были привлечены 71 человек и 19 единиц техники. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет.

До этого, 22 августа, пожар вспыхнул в торговом центре 4Daily в подмосковных Мытищах. Сообщалось, что один из игравших в детской комнате мальчиков поджег сетку от батута, после чего огонь распространился буквально за секунды.

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