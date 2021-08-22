В ТЦ в Мытищах произошел пожар на детском празднике

В Подмосковье в городе Мытищи на детском празднике в ТЦ произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 22 августа.

Как сообщают очевидцы, из здания началась эвакуация, а из-под крыши ТЦ пошел черный дым.

На данный момент к ТЦ приехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее, 16 марта, пожар начался в бизнес-центре «Савеловский сити» в Москве, из здания эвакуировали около 300 человек. Отмечается, что возгорание началось в одном из помещений на 17-м этаже центра.