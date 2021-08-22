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Очевидец рассказал об эвакуации детей из горящего ТЦ в Мытищах

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Из горящего ТЦ в подмосковных Мытищах дети спасались босиком. Об этом в воскресенье, 22 августа, сообщили очевидцы.

Очевидец пояснил, что в ТЦ загорелись батуты, пожар разгорался буквально за секунды.

«Когда мы все начали выбегать, пожар уже разгорелся сильно. За спиной уже всё было черным от дыма, и очень едкий дым. Летали сумки, обувь. Все выбегали в панике, страшно, конечно! В такие моменты понимаешь, как за секунды ты можешь потерять своих близких. Детей хватали на руки, было, конечно, не до вещей!» — приводит слова очевидца Telegram-канал Readovka.

На данный момент возгорание на площади 10 кв. м в торговом центре «Фудели» в подмосковных Мытищах локализовано, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Ранее в этот день в Подмосковье в городе Мытищи на детском празднике в ТЦ произошел пожар. Как сообщали очевидцы, из здания началась эвакуация, а из-под крыши ТЦ пошел черный дым.

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