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Продажи премиальных смартфонов в РФ выросли в 1,5 раза

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В январе–октябре 2021 года продажи смартфонов дороже 50 тыс. рублей выросли в России в 1,5 раза, а доля таких устройств на российском рынке подскочила с 8,3% до 12,9%. Об этом «Известиям» сообщили в МТС (речь об анализе всего рынка страны, а не только данных по магазинам компании). Таким образом, доля премиальных аппаратов впервые поднялась выше 10%, подчеркнул представитель оператора Алексей Меркутов. На бюджетные же модели спрос сокращается, отметил он.

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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост сегмента аппаратов дороже 50 тыс. рублей связан и с увеличением их стоимости — в этом году она возросла примерно на 30%. Модель, которая в прошлом году стоила меньше 50 тыс. рублей, в этом году могла перешагнуть эту планку. При этом люди предпочитают покупать гаджеты, не дожидаясь их дальнейшего подорожания, ведь дорогой аппарат по набору характеристик будет оставаться актуальным еще несколько лет, указал эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Режим без экономии: продажи дорогих смартфонов выросли в 1,5 раза

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