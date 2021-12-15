Поведение Зеленского назвали «неудачной пародией» на молодого Путина

Модель поведения президента Украины Владимира Зеленского — это «неудачное пародирование» российского лидера Владимира Путина периода 2000-х годов. Такое мнение озвучил экс-глава офиса украинского лидера Андрей Богдан во вторник, 14 декабря.

«Он хочет быть похожим (на молодого Путина), но хотеть и иметь — это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, — это неудачное пародирование Путина», — сказал он в эфире YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Также Богдан добавил, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому.

13 декабря заместитель главного редактора украинского интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова назвала женским образ президента Украины Владимира Зеленского в социальных сетях. По мнению Крюковой, Зеленский, возможно, «так и не налюбовался собой» в качестве президента.

10 декабря бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал самой большой ошибкой президента Украины тот факт, что он променял жизнь артиста на политическую карьеру. Он добавил, что Зеленский был всеми любимый герой юмористических передач, который встречал позитив в разных городах и государствах.