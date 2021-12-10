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На Украине назвали главную ошибку в жизни Зеленского

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Самой большой ошибкой президента Украины Владимира Зеленского является то, что он променял жизнь артиста на политическую карьеру. Об этом в пятницу, 10 декабря, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

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«Я не завидую Зеленскому <…> это был всеми любимый герой юмористических передач, буквально звезда, мог спокойно передвигаться по городам и государствам, везде встречал один позитив», — сказал он в эфире телеканала «НАШ».

Сейчас же, по мнению Мураева, большая часть населения страны не поддерживает политический курс Зеленского, а некоторые граждане его ненавидят.

Бывший депутат отметил, что, принимая в расчет текущие убытки Украины, Зеленского «ждет печальный конец».

1 декабря колонна недовольных политикой президента Украины проследовала от площади Независимости в Киеве к офису главы государства. Там протестующие забросали здание мелочью.

19 ноября экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Зеленский становится авторитарным. По его словам, украинский лидер попал в ловушку, из которой «трудно выйти». Бывший министр убежден, что Зеленский начал принимать всё больше и больше волюнтаристских решений.

Опрос социологической группы «Рейтинг», опубликованный 11 ноября, показал, что рейтинг Зеленского составил 19,3%, что является самым низким показателем с момента избрания его главой государства.

Аналитики спрогнозировали ситуацию, при которой в случае ближайших выборов президента Украины за Зеленского отдали бы свой голос всего 21,8%.

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