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Ученые из Австрии рассказали о БЦЖ-вакцине с полной защитой от COVID-19

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В мире может появиться вакцина, защищающая от COVID-19 на 100%. Ученые из Австралии разрабатывают препарат на основе прививки от туберкулеза.

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С самого начала пандемии COVID-19 ученые обсуждают о необычные свойства вакцины БЦЖ: препарат может «тренировать» иммунитет, и поэтому привитые популяции болеют коронавирусом меньше. Впрочем, было опубликовано несколько научных работ, которые не подтверждают этих качеств прививки от туберкулеза.

Группа австралийских ученых из Сиднейского университета решила попробовать совместить БЦЖ с вакциной против COVID-19. Специалисты скомбинировали бациллу Кальмета-Герена (Bacillus Calmette-Guirine, то есть БЦЖ) с тримерной формой спайкового антигена коронавируса.

«Мы использовали иммуностимулирующие свойства бациллы Кальмета-Герена, существующей вакцины от туберкулеза, чтобы вызвать сильнодействующий специфический иммунитет к SARS-CoV-2», — пояснили ученые в статье в журнале NPJ Vaccines (входит в группу Nature).

Формулу усилили с помощью квасцов — солей некоторых металлов. Препарат, получивший наименование BCG: CoVac, показал высокие защитные свойства против коронавируса в ходе испытаний на мышах. Их проводили на трансгенных животных с человеческим рецептором ACE2, поскольку обычные мыши пока что неуязвимы для COVID-19. Спустя 21 день после единичной прививки животным ввели коронавирус. Ни одна мышь не заболела, в их дыхательных путях и легких следы возбудителя COVID-19 отсутствовали, а титры антител были выше, чем у людей, перенесших инфекцию. В контрольной группе непривитых животных все особи погибли спустя шесть дней после введения вируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«При полном препарате: БЦЖ-вакцина из Австралии может дать стопроцентную защиту от COVID»

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