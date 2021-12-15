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Псаки отказалась называть сроки деэскалации ситуации вокруг Украины

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник, 14 декабря, во время регулярного брифинга заявила, что Вашингтон продолжает работать над «предотвращением или сдерживанием вторжения РФ на Украину», придерживаясь при этом дипломатического подхода. Трансляция велась в Twitter-аккаунте американской администрации.

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Отвечая на вопрос, есть ли изменения «касательно присутствия российских войск на границе» с Украиной, Псаки отметила, что у нее нет никакой дополнительной информации.

«Разумеется, мы внимательно следим [за ситуацией]. <...> Мне кажется важным отметить, что мы работаем над тем, чтобы предотвратить или сдержать <...> вторжение России на Украину. Мы рассчитываем продолжать эти дипломатические дискуссии, чтобы предотвратить [агрессию] и направить четкий сигнал <...> о значительных и серьезных последствиях, если они (власти РФ) будут двигаться вперед», — заметила она.

Журналисты в свою очередь поинтересовались, как долго текущая ситуация будет приемлемой.

«Я не буду приводить вам здесь временные рамки. Разумеется, мы ведем ежедневные дискуссии с ЕС, с РФ, с Украиной и говорим именно о том, что, по нашему мнению, должно тут произойти. Это деэскалация ситуации. <...> Но я не буду определять для вас временные рамки или крайние сроки», — подчеркнула пресс-секретарь.

Накануне представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным «четко» озвучил конкретные причины беспокойства Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Таким образом, он ответил на вопрос о наличии «концептуальных разногласий» между США и России по поводу Украины. В то же время Кирби отказался комментировать характер и иные подробности названных разногласий.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после разговора с Байденом у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная.

Онлайн-саммит лидеров России и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер.

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