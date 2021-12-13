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Байден «четко» озвучил Путину причины беспокойства США в ситуации вокруг Украины

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным «четко» озвучил конкретные причины беспокойства Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби в понедельник, 13 декабря.

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Таким образом он ответил на вопрос о наличии «концептуальных разногласий» между Вашингтоном и Москвой по поводу Украины.

«Я думаю, что президент был очень, очень ясен с Путиным по поводу того, какие поводы для беспокойства у нас были, и какие последствия будут в результате еще одного вторжения», — сказал он в ходе брифинга, его трансляция велась на странице оборонного ведомства США в Twitter.

В то же время Кирби отказался комментировать характер и иные подробности названных разногласий.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после разговора с Байденом у Владимира Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная.

В тот же день Песков рассказал о тоне переговоров Путина и Байдена. По его словам, президенты России и США в ходе переговоров общались конкретно и не допускали разночтений, даже несмотря на дружественный характер бесед.

Онлайн-саммит лидеров России и США прошел 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи и длились порядка двух часов. В Кремле заявили, что саммит носил откровенный и деловой характер.

В ходе разговора обсуждались ситуация на Украине, расширение НАТО на восток, Афганистан, иранская ядерная программа, кибербезопасность и вопрос двусторонних отношений.

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