В ВОЗ спрогнозировали пик заболеваемости «Омикрон»-штаммом в мире

До пика заболеваемости штаммом коронавируса «Омикрон» в мире, возможно, остается всего несколько недель. Об этом на брифинге 14 декабря заявил журналистам директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Там, где был выявлен данный субвариант, наблюдалось стремительное распространение вируса с большим числом выявляемых случаев. Поэтому полагаю, что у нас есть несколько недель, прежде чем мы достигнем пика. Но этого времени всё же достаточно, чтобы подготовиться», — сказал он.

Глава программы по чрезвычайным ситуациям также напомнил, что одной из самых эффективных мер борьбы с распространением COVID-19 является вакцинация.

Ранее во вторник в ВОЗ сообщили, что ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма «Омикрон».

13 декабря в Великобритании сообщили о первом случае смерти пациента с выявленным штаммом «Омикрон». Комментируя эту информацию, в ВОЗ указали, что многие страны пока не располагают возможностями для последовательного анализа образцов всех случаев смертей или поражения новым штаммом, поэтому пока трудно представить точные данные о реальном числе летальных исходов из-за «Омикрона».

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.