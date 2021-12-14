Представитель РФ в ООН оценил резолюцию Украины по милитаризации Крыма

Россия не будет блокировать резолюцию Украины по милитаризации Крыма. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил «Известиям» заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, Москва относится к этой резолюции спокойно, так как документ «не имеет никакого смысла и скорее показывает нереалистичность украинской власти и бредовый характер ее затей».

Полянский также отметил, что в ООН уже устали от подобных инициатив Украины, резолюция вносится четвертый год подряд, но поддерживают ее только страны Запада и их сателлиты. При этом последние кулуарно признаются, что никакого отношения к реальности эта резолюция не имеет.

«Это абсолютно украинские потуги выдать желаемое за действительное, потому что уже четвертый год она вносится, поддерживает ее по факту не более трети членов ООН, в основном западные страны и их сателлиты. Остальные либо голосуют против, либо воздерживаются, либо не участвуют в голосовании. Всем эта затея уже надоела и, в общем-то, относятся к этому как к неизбежному злу. Вроде и Украину обижать не хочется, но, конечно, то, о чем там говорится, абсолютно никакого отношения к реальности не имеет, это все понимают», — отметил дипломат.

10 декабря Генассамблея ООН проголосовала в поддержку предложенной Украиной резолюции против «милитаризации Крыма», сообщается на сайте организации. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, резолюция содержит важную поддержку «Крымской платформы», призывает Россию прекратить переброску на полуостров оружия и военных и нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях.

По словам Полянского, президент Украины Владимир Зеленский отталкивается от того, что «Крымская платформа» включена в резолюцию.

«Крымская платформа» — это вообще непонятно что — то ли объединение, то ли клуб по интересам. Наверное, он имеет в виду, что «Крымскую платформу» они хотят видеть наблюдателем в Генеральной Ассамблее ООН <…> но это ничего не дает», — заключил дипломат.

7 декабря Зеленский ввел в действие очередные санкции против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Указ содержит фамилии нескольких десятков кандидатов от разных политических партий России, а также членов избирательных комиссий Крыма.

20 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов, предварительно составив список причастных к голосованию как из числа официальных представителей России, так и среди украинских граждан. Результаты выборов Киев признавать отказался.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Выборы прошли в соответствии с международными нормами закона.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014-го. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.