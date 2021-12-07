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Зеленский ввел санкции против кандидатов на выборах в ГД РФ в Крыму

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие очередные санкции против кандидатов на выборах в Госдуму РФ в Крыму и членов избирательных комиссий республики. Об этом говорится в указе украинского лидера, опубликованном 7 декабря.

Таким образом, в действие введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 10 ноября 2021 года. Указ содержит фамилии нескольких десятков кандидатов от разных политических партий России, а также членов избирательных комиссий Крыма.

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Как 15 октября рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов украинскому «24 каналу», ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

До этого, 5 октября, Украина ввела санкции против участников выборов в Госдуму в Крыму, а также в отношении членов избирательных комиссий. В указе Зеленского содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных политических партий РФ и самовыдвиженцев, а также 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ.

20 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело о госизмене из-за проведения выборов, предварительно составив список причастных к голосованию как из числа официальных представителей России, так и среди украинских граждан. Результаты выборов Киев признавать отказался.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном, формате с 17 по 19 сентября. Выборы прошли в соответствии с международными нормами закона.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014-го. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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