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В НАТО оценили призыв РФ о моратории на размещение вооружений в Европе

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На предложение России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе не имеет смысла соглашаться, так как оно не вызывает доверия. Об этом 14 декабря на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Российская идея о введении моратория не вызывает доверия, потому что до этого у нас уже был запрет на ракеты, который прекратил свое существование именно из-за действий со стороны РФ», — сказал он.

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Глава альянса добавил, что РФ «следует поддающимся проверке образом уничтожить все свои ракеты SSC-8, которые нарушают ДРСМД». Для НАТО принимать мораторий на размещение оружия, которое российская сторона уже якобы развертывает, совершенно неуместно, подчеркнул Столтенберг.

Накануне в МИД РФ предупредили, что если страны Североатлантического альянса не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Речь идет об опасениях России по поводу размещения в Европе вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве заявили, что отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ РФ будет военно-техническим.

10 декабря стало известно, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.

До этого, 27 октября, глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность на фоне стремления США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, данные действия Вашингтона существенно нарушат стратегическую стабильность.

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