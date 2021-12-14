В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны

В подмосковном городском округе Щелково срубили елку, которая в этом году украсит Кремль. Об этом во вторник, 14 декабря, журналистам сообщил заместитель начальника главного институционного управления делами президента РФ Анатолий Качанов.

«В этом году мы в 22-й раз проводим спил елки и установку ее на Соборной площади Московского Кремля. В соответствии с поручением президента России была разработана специальная дорожная карта. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь выполнен большой объем работ», — сказал Качанов.

Как уточнил Качанов, елку для Кремля выбирали с апреля текущего года.

10 ноября пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщала, что высота дерева, которое украсит Кремль, составляет 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м.

Вместе с тем Крылова напомнила, что каждый год управление делами президента РФ организует поиски главного символа Нового года, обращая внимания на форму дерева, объем хвои, состояние лап и внешний вид.

В прошлом году в качестве главной новогодней елки страны была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 м, с диаметром ствола в 60 см и размахом нижних ветвей в 10 м. Ель спилили в Наро-Фоминском лесничестве. Она была установлена на Соборной площади.