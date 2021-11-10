Главной новогодней елкой России станет ель из подмосковного Щелкова

Кремль на Новый год украсит ель из подмосковного Щелкова, высота дерева составляет около 28 м. Об этом сообщила в среду, 10 ноября, пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова

«В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково», — отметила Крылова в беседе с ТАСС.

По ее словам, высота дерева приравнивается к 28 м, диаметр ствола — 56 см, а размах нижних ветвей — порядка 10 м. Пресс-секретарь добавила, что что спилить ель и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря.

Вместе с тем Крылова напомнила, что каждый год Управление делами президента РФ организует поиски главного символа нового года, обращая внимания на форму дерева, объем хвои, состояние лап и внешний вид.

При этом в этот раз подобные поиски, как отметила пресс-секретарь, продлились несколько месяцев.

Ранее, 2 ноября, в Уфе начали устанавливать елку к Новому году. Конструкция появится напротив здания Конгресс-Холла «Торатау».

В прошлом году в качестве главной новогодней елки страны была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 м, с диаметром ствола в 60 см и размахом нижних ветвей в 10 м. Ель спилили в Наро-Фоминском лесничестве. Она была установлена на Соборной площади.