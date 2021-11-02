Новогоднюю елку устанавливают в Уфе

В Уфе начали устанавливать елку к Новому году. Конструкция появится напротив здания Конгресс-Холла «Торатау». Фото работ появились в социальных сетях.

Власти Уфы в конце октября подготовили и утвердили план мероприятий для подготовки к новогодним праздникам. В него входят установка елок и строительство ледовых городков, новогоднее оформление и различные мероприятия. Так, места для установки елок необходимо определить до 15 ноября.

Площадь имени Ленина сделают основной площадкой проведения Нового года в Уфе, пишет ИА «МедиаКорСеть».

Ранее Уфу включили в топ-10 выгодных направлений на Новый год. Рейтинг составили специалисты сервиса OneTwoTrip на базе анализа стоимости авиабилетов в одну сторону в период с 30 декабря по 9 января. Из Москвы в Уфу билет будет стоить от 2 тыс. рублей.