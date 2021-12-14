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Зеленский удивился требованию России о гарантии нерасширения НАТО

Зеленский о нерасширении НАТО: удивительно слышать от РФ просьбы о гарантиях
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил удивление в связи с требованием России к НАТО предоставить гарантии дальнейшего нерасширения альянса в восточном направлении. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

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«Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала — третью по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях», — приводится 14 декабря слова украинского лидера на сайте его офиса.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявлял о необходимости четких юридических гарантий со стороны государств НАТО, прежде всего со стороны Соединенных Штатов, о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и в целом о неразмещении инфраструктуры НАТО вблизи России.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль планирует донести до руководства США и НАТО свое концептуальное видение вопроса безопасности в Европе, власти готовят соответствующий документ.

В тот же день высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты в ближайшие дни проведут переговоры с Россией и союзниками в ЕС по вопросам безопасности в регионе. Отмечалось, что одной из затронутых тем станет разрешение кризиса вокруг Украины.

7 декабря состоялись переговоры Путина и Байдена. Главы государств два часа общались по защищенному каналу видеосвязи. В Кремле заявили, что разговор носил откровенный и деловой характер. В ходе беседы главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, международную повестку, а также договорились продолжать диалог между странами.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота, обвиняя в сложившейся ситуации РФ. Москва многократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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