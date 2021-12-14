Жители Костромы раскритиковали необычную статую Снегурочки

Жительница Костромы поделилась мнением о ставшей знаменитой скульптуре Снегурочки, которую возвели в городе в преддверии новогодних праздников.

Инсталляция приобрела известность благодаря необычному исполнению. Она представляет собой светящийся в темноте металлический каркас.

«Просто каркас, и всё. Не более того. Никак не смотрится», — сказала РЕН ТВ местная жительница.

Она подчеркнула, что просто не обращает внимания на сооружение.

При этом ранее городские власти уже устанавливали такую статую, и она каждый раз подвергалась критике со стороны жителей. Некоторые из них даже признали Снегурочку «страшненькой», однако администрация города не согласилась с таким утверждением.

Также некоторые провели параллель со скульптурой Аленки из Нововоронежа, которая в декабре 2020 года вызвала большой резонанс общественности. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект. В итоге местные власти приняли решение демонтировать памятник и продать его на аукционе. Неизвестный покупатель стал владельцем скульптуры, отдав за нее 2,6 млн рублей.

21 сентября текущего года стало известно, что в Нововоронеже к завершению подходит возведение сделанной из бронзы новой версии памятника Аленке. Однако пользователи Сети, судя по всему, не оценили новый облик монумента.