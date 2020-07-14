Хотел как лучше: жителя Великого Новгорода обвинили в вандализме из-за покраски фонтана

Житель Великого Новгорода Андрей Огнев решил преобразить фонтан «Садко» в Кремлевском парке в центре города: убрал мусор, очистил от грязи и покрасил скульптуры Садко и Волховы золотой и серебряной краской. Только правоохранители такое благоустройство не оценили и завели на мужчину уголовное дело по статье «Вандализм». Теперь мужчине может грозить наказание вплоть до ареста на три месяца. Где проходит грань между заботой и вандализмом и как не попасть под суд за добрые намерения ― в материале «Известий.

«Садко» не простой, а золотой

У Андрея Огнева, «благородного, коренного, законопослушного жителя Великого Новгорода», как он сам себя называет, и в мыслях не было ничего дурного. Объясняет: друзья из других городов постоянно интересовались, «почему центральная достопримечательность города, фонтан «Садко», находится в таком плачевном, ужасном состоянии» . Андрею стало стыдно. В своем видеообращении парень пояснил, что осмотрел памятник еще в начале июня и ужаснулся: « Я был в шоке: темно-грязно-зеленый цвет окиси бронзы, окурки, банки, грязь. Земля прямо в гуслях Садко, птичий помет… ».

Побоявшись столкнуться с бюрократическими сложностями, маркетолог по трудовой книжке и художник в душе решил действовать. Для спокойствия ― ночью. Сначала Андрей убрал весь мусор, отмыл памятник от птичьего помета. Затем он покрасил бронзового Садко в золотой цвет, а царевну Волхову ― в серебряный .

― По моей задумке Садко олицетворял солнце, мужскую энергию, благополучие, оптимизм и благодать. Царевна становилась серебряной и олицетворяла луну, женскую энергию, гармонию, правду и спокойствие. Они находились бы на розовом острове любви, а остров любви располагался в океане доверия небесно-голубого цвета , ― рассказывал Андрей Огнев.

о2 Андрей Огнев Фото: youtube.com/Хэппи Славяне

Довести задуманное до конца помешали полицейские. Теперь по статье «Вандализм» Андрею Огневу могут грозить штраф до 40 тыс. рублей, либо обязательные, либо исправительные работы или арест на три месяца.

Местные власти оказались, мягко говоря, недовольны такой инициативой. « То, что случилось с фонтаном, конечно, вопиющий случай. По-разному реагировали новгородцы. Многим нравится, мне лично не нравится. Я считаю, это неправильно, и я свою позицию буду отстаивать », ― цитирует мэра города Сергея Бусурина портал «Ваши новости».

На встрече в мэрии зампредседателя областного отделения Союза художников Светлана Гарбар отметила, что решение о внешнем виде скульптур должны принимать специалисты. В то же время собравшиеся эксперты напомнили властям о необходимости ухода за скульптурами.

В УМВД по Великому Новгороду отметили, что каждый должен заниматься своим делом, а свои действия Огневу нужно было согласовать с властями . Хотя кроме покраски, уточнили в ведомстве, парень выполнил большой объем подготовительных работ по очистке скульптур. Как сообщает портал «ВНовгороде» со ссылкой на начальника новгородской полиции Сергея Максимова, если бы Огнев обратил внимание администрации или «Водоканала» на то, в каком состоянии находится памятник в центре города, и предложил почистить его, от помощи не стали бы отказываться .

о1 Памятник после покраски Фото: Новгородская интернет-газета «Ваши новости»/vnnews.ru

В настоящий момент по делу проводится оценка действий незадачливого реставратора. «Известия» направили запрос в мэрию, а также в УМВД России по Новгородской области с просьбой прокомментировать ситуацию, но не получили оперативный ответ.

Пруд у дома

Ситуации с инициативными жителями, которые, с одной стороны, руководствуются благими намерениями, а с другой ― оказываются виноватыми, причем на совершенно законных основаниях, далеко не редкость. Так, в Санкт-Петербурге житель многоэтажки по Русановской улице Игорь Милославский построил под окнами дома небольшой пруд с подсветкой и фонтанчиком, в котором плавают караси и японские карпы кои . Таким образом заядлый любитель аквариумной фауны (в доме у мужчины уже есть четыре аквариума, пятый стоит в парадном) якобы решил порадовать своих дочек, а заодно и всех соседей. Задумка обошлась недорого: пластиковый пруд достался в подарок, камни собирал за городом, фильтр нашелся в гараже, а на фонтанчик денег не пожалел сосед. В итоге ― 10 тыс. рублей.

Впрочем, судьба пруда с подсветкой теперь под большим вопросом ― недавно управляющая организация попросила «восстановить в проектное состояние придомовую территорию» .

« Выявлен факт самовольного изменения благоустройства земельного участка придомовой территории многоквартирного дома, а именно: установка самодельного пруда, произвольно подключенного к энергетическим сетям жилого помещения », ― говорится в тексте предписания. В случае, если выяснится, что жилому фонду был причинен ущерб, организация собирается возложить на жильца возмещение расходов.

Фото: информационный портал «Мегаполис»/megapolisonline.ru Пруд и фонтан, обустроенные жителем одного из домов в Петербурге

По словам Милославского, управляющая организация давно знает про пруд, но никаких предписаний не было. Создатель пруда обещает «воевать» за свое детище на внеочередном собрании собственников, ведь большая часть соседей такому благоустройству только рада.

Инициатива наказуема?

Где грань между благими намерениями и вандализмом? По словам адвоката Максима Блинова, фактически всё, что делается с городским имуществом без согласования, подпадает под понятие «вандализм». Правонарушением в данном случае посчитают любые действия, направленные на изменение внешнего вида: смену цвета (как в случае с «Садко»), перестройку, перепланировку.

― Это собственность государства, и без разрешения на то местной мэрии или управляющей компании вы не можете ничего сделать. Это фактически всё равно, как если бы вы пришли к соседу и решили перестроить или перекрасить его дом, потому что вам не нравится цвет или архитектура , ― говорит в беседе с «Известиями» адвокат. ― К городскому имуществу необходимо подходить точно так же, как к частной собственности, поскольку мы не имеем права видоизменять то, что нам не принадлежит. Только с разрешения собственника .

И если хочется починить лавочку или перекрасить монумент в парке, то единственный законный путь, замечает юрист, ― написать обращение в местную мэрию либо департамент городского имущества или управляющую компанию ― всё зависит от того, кому принадлежит имущество. В случае с фонтаном «Садко», замечает Максим Блинов, решение за властями: имело ли место осквернение и порча имущества, докажут это или нет.

о3 Фото: Depositphotos

По словам первого заместителя исполнительного директора национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» Сергея Сохранова, ситуация с самовольной установкой живописного пруда в неприглядном дворе, красивой, но не согласованной площадки тоже является нарушением и незаконна . Как говорится, благими намерениями…

― То, что хорошо одному, не факт, что хорошо другому. Например, молодые родители хотели бы, чтобы для их детей была установлена игровая площадка, а люди в возрасте с автотранспортом хотели бы видеть на этом месте парковку. Сколько людей в доме проживает, столько может быть мнений и желаний, ― говорит «Известиям» эксперт. ― Для любого изменения придомовой территории должно быть проведено общее собрание собственников. На него должны прийти как минимум 2/3 жителей и принять решение об изменении. Если придомовая территория не отмежевана, то требуется разрешение со стороны муниципального образования .

Требование «вернуть как было» не только законное, но и самое простое. В случае с прудом управляющая организация может бояться рисков. Нюансов много: кто будет ухаживать за объектом, за чей счет?

― Второе ― вопрос безопасности. Мне известен нестандартный двор на Васильевском острове, куда свезли, в нашем обыденном понимании, хлам, но по сути ― это арт-объект из старого автомобиля, элементов ограждений и прочего. Дети с удовольствием играют в этом дворе , ― говорит Сергей Сохранов. ― С виду действительно выглядит здорово, но если подойти к этому по всем правилам (соответствуют ли эти конструкции нормам безопасности, нет ли возможности пораниться), то эта площадка не выдерживает никакой критики. Отвечать за это будет управляющая организация.

о4 Фото: РИА Новости

Впрочем, отстоять пусть и самовольное, но радующее глаз благоустройство постфактум можно ― если провести общее собрание жильцов.