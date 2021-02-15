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Памятник Аленке из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

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Вызвавшую общественный резонанс статую Аленки из Нововоронежа продали на торгах за 2,6 млн рублей. Об этом в понедельник, 15 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Российского аукционного дома (РАД)

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«Торги завершились, «арт-объект «Алёнушка» продан за 2,6 млн рублей», — сказала собеседница агентства.

При этом изначально лот был выставлен на торги по цене 1 млн рублей.

По данным сайта РАД, торги начались в 11:00 мск в понедельник, в них приняли участие четыре претендента. Аукцион продлился около 2,5 часа. Представительница РАД уточнила, что имя покупателя пока неизвестно.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием.

В итоге местные власти 21 декабря приняли решение демонтировать памятник. Решение по его доработке или созданию абсолютно нового памятника будет принято по итогам собрания, в котором примут участие чиновники, скульпторы, члены общественной организации.

23 декабря замглавы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова сообщила, что демонтированный памятник Аленке не вернут на прежнее место, его рекомендовано выставить на аукцион. По словам замглавы администрации города, арт-объект находится в собственности у городского совета ветеранов города.

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