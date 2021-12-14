Во Владимирской области отменили решение о введении с 15 декабря QR-кодов

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отменил решение о введении с 15 декабря QR-кодов. Об этом 14 декабря сообщил в ходе брифинга врио первого заместителя губернатора региона Александр Ремига.

По словам Ремиги, к решению об отмене введения QR-кодов пришли с учетом разных факторов. Также приняли во внимание «состояние и запросы» бизнеса. Предприниматели в большинстве случаев относятся ответственно к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований на фоне распространения коронавируса, отметил он.

Как отметил врио замглавы региона, вопрос введения QR-кодов в настоящее время активно обсуждается на федеральном уровне.

«Конечно же, надо, по нашему мнению, дождаться хоть какой-то резюмирующей части», — сказал чиновник.

Авдеев в октябре сообщал, что с 15 декабря доступ в места массового посещения будет возможен только по предъявлении QR-кода или справки о перенесенном в течение полугода COVID-19.

Ранее 14 декабря комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект закона о QR-кодах в общественных местах. 13 декабря первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков заявил, что документ в первом чтении рассмотрят 16 декабря.