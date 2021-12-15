Новогоднее наступление: как рубили главную елку страны

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе Подмосковья. Лучшее дерево отобрали из десятков выросших в окрестных лесничествах. Как прошла торжественная церемония рубки — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
По случаю рубки на территории городского округа Щелково состоялся праздник
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Пока лесорубы готовились срубить ель у деревни Новопареево...
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
...в деревне начиналось театрализованное представление
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Проводить новогоднюю ель в столицу пришли Дед Мороз со Снегурочкой и многочисленные гости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Директор Московского учебно-опытного филиала, лесничий Олег Корегин приготовил специальный топор
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Высота Кремлевской елки, которую выбрали в этом году, составляет 25 м, диаметр ствола — 60 см, размах нижних ветвей — около 10 м, ее возраст — 96 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
После рубки ель погрузили в специальный автопоезд для отправки в Москву
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Для транспортировки на нее наденут специальный дорожный костюм
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Дерево установят на Соборной площади у Кремля 16 декабря
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