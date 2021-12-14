В фитнес-индустрии спрогнозировали 10%-ный рост цен на абонементы в 2022 году

В 2022 году продолжится тренд на рост стоимости абонементов в фитнес-клубах — в течение года повышение цены может составить не менее 10%, а ежеквартальное подорожание ожидается на уровне от 3 до 5%. Эта информация следует из прогноза Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), который поступил в редакцию «Известий» во вторник, 14 декабря.

Цены растут в основном из-за увеличения себестоимости услуг для клубов. Этот показатель складывается из Фонда оплаты труда сотрудников (45–50%), затрат на аренду (порядка 30% расходов), выплаты кредитов, коммунальных платежей, налогов.

Отмечается, что большинство клубов не смогло договорится об арендных каникулах или снижении ставок аренды в период нерабочих дней минувшей осенью. Кроме того, некоторые арендодатели хотят поднять арендную плату в 2022 году, учитывая общий тренд на рост арендных ставок на коммерческую недвижимость. Так, по данным Knight Frank, в Москве с января по сентябрь текущего года средняя ставка аренды офисных помещений выросла на 1,1%. К операционным расходам многих клубов добавились и платежи по кредитам, взятым в 2020–2021 годах.

Себестоимость услуги выросла в связи с необходимостью закупки средств индивидуальной защиты. По расчетам АОФИ, затраты на эти цели могут достигать 200–250 тыс. рублей ежемесячно.

«Цены на абонементы будут расти. Другого выхода у игроков рынка нет. Но повышение не будет одномоментным», — приводятся в сообщении слова главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой.

Она подчеркнула, что помимо повышения цены игроки рынка могут повысить доходность клубов за счет увеличения посещаемости, что было невозможно в условиях локдауна.

По ее словам, сейчас во многих регионах продолжает действовать требование о предъявлении QR-кодов. Это не дает клубам привлечь больше клиентов и является еще одним фактором роста себестоимости услуги и цены абонемента.

В тоже время фитнес-операторы не могут компенсировать свои потери за счет увеличения стоимости абонемента — сдерживает, прежде всего, уровень платежеспособности населения.

Киселева отметила, что индустрия «зажата» «в коридоре между сохранением рентабельности и способностью клиента купить абонемент по такой цене».

Специалист добавила, что увеличение цены на абонементы поможет игрокам рынка повысить доходность клубов, «катастрофически упавшую» в 2020–2021 годах.

В АОФИ напомнили, что в октябре направили письма в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и губернаторов регионов России с просьбой поддержать фитнес-клубы. В письме говорилось в том числе о мерах по снижению аренды или «арендных каникулах» в субъектах, где деятельность фитнес-центров приостановлена из-за антикоронавирусных мер.

В начале августа в Национальном фитнес-сообществе (НФС) рассказали «Известиям», что системообразующие предприятия физкультурно-оздоровительной сферы смогут воспользоваться льготными кредитами. Указывалось, что 28 июля правительство выделило на эти цели еще 2,04 млрд рублей.

1 июля в АОФИ сообщили, что продажи клубных карт и трафик в фитнес-клубах по итогам первого полугодия 2021 года не достигли уровня аналогичного периода 2019-го. Посещаемость клубов была ниже докризисных показателей, что связано с сезонным фактором и ограничениями на фоне коронавируса.

29 июня в НФС заявили, что рынок фитнес-индустрии потеряет 15% игроков из-за ситуации с распространением COVID-19, если отрасли не предоставят господдержку.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) – некоммерческая организация, объединяющая бизнесменов, вовлеченных в российскую фитнес-отрасль. В нее входит 1450 участников рынка — крупные сети и основная часть одиночных фитнес-клубов в 76 городах России.