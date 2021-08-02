Системообразующие предприятия фитнес-отрасли смогут получить льготные кредиты

Системообразующие предприятия физкультурно-оздоровительной сферы смогут воспользоваться льготными кредитами. Об этом в понедельник, 2 августа, «Известиям» сообщили в Национальном фитнес-сообществе, в которое входят 1750 фитнес-клубов из 77 регионов.

По его данным, 28 июля по распоряжению правительства внесены изменения по поддержке отрасли и направлено еще 2,04 млрд рублей. Как отмечается, утвержденное распоряжение позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Согласно правилам, период субсидирования составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года.

Ставка по такому льготному кредиту составляет порядка 2,6% годовых. Полученные средства компании и организации могут тратить в том числе на оплату труда сотрудников, аренду помещений и оборудования, закупку сырья, материалов и комплектующих.

«Данная мера поддержки позволит крупнейшим компаниям фитнес-отрасли обеспечить стабильную работу, сохранить трудовые коллективы и улучшить материально-техническую базу», — заявила президент НФС Елена Силина.

Она также добавила, что на данный момент в перечень системообразующих предприятий в фитнес-отрасли входят девять организаций в сфере физической культуры и спорта.

1 июля в Ассоциации операторов фитнес-индустрии России (АОФИ) сообщили, что продажи клубных карт и трафик в клубах по итогам первого полугодия 2021 года не достигли уровня аналогичного периода в 2019 году. Посещаемость фитнес-клубов также была ниже докризисных показателей, что связано с сезонным фактором и ограничениями на фоне коронавируса, добавили в АОФИ.

29 июня в НФС сообщили, что рынок фитнес-индустрии потеряет 15% игроков из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, если отрасли не будет предоставлена государственная поддержка.

Отрасль попросила рассмотреть возможность снижения социальных налогов и взносов для участников фитнес-бизнеса, включить услуги фитнеса в полисы ДМС, внедрить программы кешбэка по аналогии с туротраслью, а также предлагает «обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным».

27 апреля сообщалось, что фитнес-клубы в первом квартале 2021 года получили на 10% меньше доходов по сравнению с аналогичным докризисным периодом.

21 апреля Силина рассказала, что отрасль попросила правительство о введении специальных условий по поддержке арендодателей для снижения стоимости аренды для фитнес-клубов в российских торговых центрах.

Как отмечали эксперты, фитнес-индустрия «достаточно сильно реагирует» на все колебания, связанные с пандемией коронавируса, и ограничения со стороны государства. В результате девелоперам приходится идти «на значительные уступки» и из-за этого нести «существенные финансовые потери».