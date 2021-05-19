На низком спорте: до конца года могут закрыться еще 10% фитнес-клубов

Выручка фитнес-клубов всё еще не может выйти на допандемийный уровень — по итогам мая их потери по сравнению с 2019 годом составят около 10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Из-за эпидемии коронавируса уже закрылись 25% подобных учреждений. Отрасль теряет и кадры — во время карантина многие сотрудники успели сменить работу и обратно не вернулись. А впереди летний сезон, когда люди мало интересуются спортом. Кроме того, фитнес-клубы как минимум до конца года продолжат рассчитываться с долгами, накопившимися за время локдауна. В итоге в этом году могут прекратить работу еще порядка 10% из них, прогнозируют представители отрасли на примерах своих организаций.

Последствия карантина

Сфера фитнеса переживает сложный этап, рассказала «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева.

— В мае недобор объема выручки составит 10% относительно аналогичного периода 2019 года. Скорее всего, такая же ситуация будет и летом. Сезон с майских праздников до сентября традиционно считается низким. Люди начинают возвращаться к занятиям только к концу августа, — пояснила она.

При этом наметился еще ряд негативных тенденций. По словам эксперта, во время пандемии люди привыкли тренироваться на улицах, где занятия нередко проводят непрофессиональные тренеры. Это вредит как клиентам, так и клубам. Такие занятия с любителем могут быть опасны для потребителей, а клубы теряют клиентов.

На низком спорте2 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Падение выручки на 10% за первую половину мая 2021 года по сравнению с 2019 годом подтвердили «Известиям» в компании «Территория фитнеса».

— Восстановление идет, но достичь показателей докризисного периода пока не удалось. Сейчас клиентопоток ниже на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а продажи ниже на 10–12%. Последствия закрытия клубов в локдаун ощущаются до сих пор, — отметила также директор по операционной деятельности X-Fit в России Ирина Троска.

Падения выручки на 10–15% ожидает и основательница клубов Orange Fitness и «Ситифитнес» Анастасия Юсина.

— Долгие выходные дни в мае нанесли индустрии серьезный удар. Фактически наши клиенты ушли в режим «лето и каникулы» с конца апреля. Люди начнут возвращаться в клубы не раньше июля , — прокомментировала она.

В группе риска

Любое ухудшение объемов выручки ведет к тому, что ситуация на рынке дестабилизируется еще больше, отметила Ольга Киселева.

— Клубы, которые только начали поднимать голову после локдауна и приближаться к показателям 2019 года, в случае застойного лета могут не выжить. В группе риска — маленькие, несетевые проекты. Но и крупные компании вынуждены оптимизировать сейчас свои неэффективные филиалы, — добавила Ольга Киселева.

За время пандемии закрылось порядка 25% клубов, и это еще не предел , заключила она.

Например, до коронавируса в компании Alex Fitness было 74 центра. После окончания локдауна закрылись восемь.

На низком спорте3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Из 66 филиалов, работающих сейчас, до конца года могут закрыться еще 6–8 клубов, сейчас они находятся в зоне риска, — отметил основатель сети фитнес-клубов Alex Fitness Алексей Ковалев.

По его словам, основная проблема заключается в том, что накоплено большое количество долгов: по аренде, кредитам и т.д. Собственники, банки, налоговая служба идут навстречу. Тем не менее с этими долгами придется рассчитываться до конца этого года и даже начала следующего. Прибыль же возможна не ранее осени 2022 года, уверен предприниматель.

— Наша сеть постепенно восстанавливается. По I кварталу почти удалось догнать показатели аналогичного периода 2019 года. В целом люди проявляют интерес к занятиям спортом, во всяком случае, в нашей компании. Последствия пандемии наименее заметны у серьезных участников рынка, которые реализуют проекты, пользующиеся популярностью , — добавил Алексей Ковалев.

Кадровый голод

Падение выручки — не единственная проблема индустрии. Клубам также не хватает сотрудников, рассказала Ольга Киселева. Основная часть тренеров уволилась во время локдауна и после него — люди перешли в сферы, где могли бы заработать. Многие сотрудники московских организаций, приехавших в столицу из регионов, вернулись на родину , отметила эксперт.

Сейчас реализуется совместная программа со спортивными вузами Москвы и Санкт-Петербурга, добавила она. В этом сезоне индустрия ожидает порядка 350 выпускников, которые пополнят ряды сотрудников . Сложнее решить вопрос с обслуживающим персоналом.

— В Краснодарском крае (Краснодаре, Сочи) не хватает уборщиков. Это настоящая беда. Сотрудники уходят в турбизнес, потому что во время летнего сезона им выгоднее работать там, — поделилась Ольга Киселева.

На низком спорте1 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Закрытие фитнес-клубов — печальная тенденция, которая может негативно сказаться на здоровье граждан , считает главврач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Артем Николаев.

— Жители крупных городов, где чаще всего открываются фитнес-центры, проводят большую часть рабочего дня в офисе и ведут малоподвижный сидячий образ жизни. Для них физическая нагрузка — это способ поддерживать себя в форме и получать лечение. Я имею в виду, например, программы лечебной физкультуры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, физиотерапию, которые предлагают фитнес-клубы, — отметил медик.

Кроме того, он подчеркнул, что во многих фитнес-центрах есть бассейны, а плавание — один из самых полезных для здоровья видов спорта. Для городских жителей с сидячим образом жизни и повышенной нагрузкой на позвоночник это исключительно важно. В нашей стране возможность плавать на открытой воде ограничена из-за погодных условий и небольшого числа открытых водоемов, и фитнес-клубы в данном случае являются для людей реальной возможностью заниматься плаванием круглый год, добавил эксперт.