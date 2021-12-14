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В Госдуме предложили популяризировать символы «русского Нового Года»

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Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что надо как можно больше популяризировать традиционные символы «русского Нового Года» вместо западных, а российские госструктуры должны чаще их использовать, подавая положительный пример. Такое мнение она высказала во вторник, 14 декабря, в интервью «РИА Новости».

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«Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», — отметила парламентарий.

Бутина напомнила о традиционных символах Нового года в России: Деде Морозе, Снегурочке и всеми любимых песнях.

«Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать», — указала она.

По мнению Бутиной акции в соцсетях могли бы способствовать росту популярности русского Нового года и добавила, что готовит подобный «фотосюрприз» для своих подписчиков.

11 декабря в Нижнем Новгороде серию мероприятий в рамках фестиваля «Новогодняя столица России – 2022» открыл праздничный пеший парад героев сказок и актеров. В шествии приняли участие сотни нижегородцев и гостей города.

9 ноября в пресс-службе правительства Вологодской области по итогам видеоконференцсвязи РЖД и главы региона Олега Кувшинникова сообщили, что в новогодние праздники из Москвы можно будет уехать в Великий Устюг на скором поезде «Мороз-экспресс». В РЖД также добавили, что сейчас россияне проявляют повышенный интерес к внутреннему туризму, раскупая билеты на новогодние туристические поезда.

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