В Госдуме предложили популяризировать символы «русского Нового Года»

Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что надо как можно больше популяризировать традиционные символы «русского Нового Года» вместо западных, а российские госструктуры должны чаще их использовать, подавая положительный пример. Такое мнение она высказала во вторник, 14 декабря, в интервью «РИА Новости».

«Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», — отметила парламентарий.

Бутина напомнила о традиционных символах Нового года в России: Деде Морозе, Снегурочке и всеми любимых песнях.

«Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать», — указала она.

По мнению Бутиной акции в соцсетях могли бы способствовать росту популярности русского Нового года и добавила, что готовит подобный «фотосюрприз» для своих подписчиков.

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