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Поезд из Москвы на родину Деда Мороза запустят в новогодние праздники

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В новогодние праздники из Москвы можно будет уехать в Великий Устюг на скором поезде «Мороз-экспресс». Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области по итогам видеоконференцсвязи РЖД и главы региона Олега Кувшинникова.

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«Подобный график движения для поезда дальнего следования сообщением Москва – Великий Устюг мы проработали впервые. Нам удалось на четыре часа сократить время поезда в пути (до 18 часов вместо 22). Предварительно мы выбрали четыре даты отправления состава, а при наличии спроса планируем включить поезд в постоянный график», — сказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Он также добавил, что сейчас россияне проявляют повышенный интерес к внутреннему туризму, раскупая билеты на новогодние туристические поезда.

По планам «Мороз-экспресс» поедет из столицы 3, 4, 5 и 8 января в 16:15 мск. На родину Деда Мороза туристы прибудут на следующий день после отправления в 10:00. В Великом Устюге дети и взрослые смогут побывать на вотчине волшебника, посетить экскурсионные программы, погулять по историческим улицам. Обратно состав отправится в 18:00 и в 10:13 вернется в Москву.

«Однодневное путешествие — это отличное решение для тех, кто не планирует останавливаться в гостинице, но хочет побывать в Великом Устюге и в вотчине Деда Мороза. Со своей стороны мы обеспечим максимально удобную логистику и на высоком уровне организуем экскурсионные программы для туристов, прибывших скорыми специализированными поездами и поездами выходного дня», — сказал Кувшинников.

4 июня стало известно, что в начале 2022 года жителей России ждет 9 дней новогодних каникул, также выходным будет 31 декабря.

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