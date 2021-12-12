В Нижнем Новгороде прошел парад в рамках «Новогодней столицы России»

В Нижнем Новгороде праздничный пеший парад героев сказок и актеров открыл 11 декабря серию мероприятий в рамках фестиваля «Новогодней столицы России — 2022». В шествии приняли участие сотни нижегородцев и гостей города. Колонна стартовала от начала ул. Большая Покровская и дошла до площади Горького.

Главным героем парада стал мальчик Ваня Мечтатель. Он показал собравшимся символ новогодней столицы – снежинку, выполненную в технике казаковской филиграни, пригласив всех желающих прогуляться с ним и вручить зимний символ Деду Морозу.

Маршрут парада прошёл через станции, на которых к праздничной колонне присоединялись актеры уличных театров, жонглеры, ангелы-ходулисты, мимы и танцоры, а также все желающие нижегородцы и гости города.

Торжественное шествие сопровождал Нижегородский губернский оркестр и диджеи. В событии также приняли участие актеры театра юного зрителя, театра «Комедiя», театра «Пиано» и театра «Вера», артисты камерного хора «Нижний Новгород» и ансамбля «Синий лён».

В Нижнем Новгороде праздничные мероприятия в статусе официальной «Новогодней столицы России – 2022» пройдут с 11 декабря 2021 по 9 января 2022 года.