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Пентагон не стал наказывать военных за гибель жителей Кабула при авиаударе

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Министерство обороны США решило не наказывать американских военнослужащих за гибель 10 мирных жителей, в том числе семерых детей, из-за авиаудара по Кабулу. В ведомстве назвали произошедшее трагической ошибкой. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила газета The New York Times.

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По данным издания, руководство Пентагона в ходе проведенного расследования не нашло нарушений закона во время бомбежки афганской столицы.

Отмечается, что решение о наказании кого-либо за жертвы среди мирного населения министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования американских Вооруженных сил (ВС) генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС (SOCOM) генералу Ричарду Кларку. Рассматривались такие наказания, как выговор или понижение в звании виновных. Однако генералы не выявили проступка в действиях военнослужащих в Афганистане.

Официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что случившееся в Кабуле «было сбоем в процессе и выполнением процессуальных действий, а не следствием халатности, итогом проступка или плохого руководства».

Ранее, 29 августа, в Кабуле американские беспилотники нанесли удары из-за угрозы со стороны ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Удар пришелся по автомобилю, который, как предполагалось, представлял опасность для аэропорта афганской столицы. Тогда в Пентагоне заявили об отсутствии жертв среди гражданского населения. Однако потом выяснилось, что ракета попала в жилой дом в районе Хаджа Багра, и среди погибших есть дети.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

31 августа США вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся после терактов 11 сентября 2001 года.

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