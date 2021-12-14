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Для гиперзвуковых ракет «Циркон» начали строить базы

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Для гиперзвуковых ракет «Циркон» готовят базы. Как рассказали «Известиям» источники в российском военном ведомстве, новые базы для хранения и обслуживания гиперзвуковых боеприпасов будут построены для всех четырех флотов — Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. Строительство объектов уже началось. Первым такую базу получит Северный флот. Она будет иметь развитую инфраструктуру для хранения, обслуживания и ремонта «Цирконов», добавили источники. Точное место ее дислокации не разглашается.

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Выбор Северного флота (СФ) не случаен, отмечают эксперты. Он играет важную роль в российской оборонной доктрине — отвечает за нанесение ответного удара по территории страны-агрессора, ведение воздушно-морских и подводных операций на просторах Атлантики, других океанов, а также в Арктике.

Испытания «Цирконов» проходят в акваториях Баренцового и Белого морей, а их пуски проводятся с борта фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350 или подлодки «Северодвинск» проекта 855 «Ясень», которые входят в состав Северного флота.

«Известия» уже писали, что «Цирконами» штатно будут оснащать атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», начиная с пятого корпуса, получившего название «Пермь». Эта субмарина заложена на заводе в 2016 году, но пока не была спущена на воду.

Помимо фрегатов проекта 22350 и «Ясеней», в роли перспективных носителей «Цирконов» назывались модернизированные атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Он может получить ракеты после завершения его ремонта.

В 2019 году глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов говорил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» также можно будет размещать на всех российских кораблях новых проектов.

Ракета «Циркон» развивает скорость до 9 Махов и может уничтожать корабли и объекты вероятного противника на расстоянии более 1 тыс. км.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Блок хранения: для «Цирконов» начали строить базы»

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