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Ученые создали не разряжающийся на морозе аккумулятор

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Российские ученые нашли метод сделать литий-ионные аккумуляторы морозоустойчивыми. Такие батареи используются в разных гаджетах и электромобилях, но быстро разряжаются на холоде.

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Коллектив ученых из Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН, Московского института электронной техники и МГУ им. М.В. Ломоносова разработал элементы батареи на основе нанопроволок из германия. Благодаря применению этого элемента повышается емкость аккумулятора и он эффективно работает даже при температуре -50 градусов, сообщили авторы.

Электрический заряд, благодаря которому батареи вырабатывают энергию, переносится между двумя пластинами — электродами. В широко распространенных литий-ионных аккумуляторах одна из них состоит из графита (анод), а вторая — из соединений лития с кобальтом или лития с железом (электрод). В силу законов физики на холоде электроды менее эффективно захватывают и отдают ионы лития. Ученые пришли к выводу, что применение нанопроволок германия для анода вместо графита сохранит накапливаемую энергию даже при низких температурах.

«Нанопроволоки из графена при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают 10 различных соединений с литием. Благодаря этому емкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах», — рассказал руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат химических наук, сотрудник Института физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН Илья Гаврилин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Плюс для минуса: создан не разряжающийся на морозе аккумулятор»

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