В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

Минэнерго предлагает вынести на обсуждение идею снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Это следует из проекта доклада ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия».

В частности, в документе Минпромоторгу предложено вновь вернуться «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Продажи спиртного могут улучшить маржинальность АЗС, следует из документа.

В Минпромторге не предоставили официальный комментарий по этому вопросу. Источник «Известий» в ведомстве сказал, что министерство вернется к этой теме, если будет соответствующее поручение.

В Минэнерго заявили, министерство в целом ведет «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

Снятие запрета на продажу спиртного на АЗС наряду с другими мерами позволит поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на два рубля в начале 2022 года, указано в проекте доклада. По оценкам представителей отрасли, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30–40 копеек с каждого литра топлива. Впрочем, уровень алкоголизации россиян снижается, а с учетом развития торговли стимулов покупать пиво по пути довольно мало, указали эксперты.

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«Стакановское движение: Минэнерго хочет снять запрет на продажу пива на АЗС»