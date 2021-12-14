Прямой эфир
Мир
Страны Запада разочаровало вето России на резолюцию по климату в СБ ООН
Мир
Россия призвала США и Иран восстановить ядерную сделку в первоначальном виде
Мир
В «Нафтогазе» заявили о достаточном количестве газа на зиму в ПХГ Украины
Мир
На Украине сочли неэффективным отключение РФ от системы платежей SWIFT
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
МИД Австрии назвал отказ от СП-2 неразумным
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 14 декабря
Экономика
Индекс Мосбиржи впервые с конца июля опустился ниже 3700 пунктов
Мир
Экс посол РФ в США рассказал об основах гарантий НАТО по безопасности

В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минэнерго предлагает вынести на обсуждение идею снятия запрета на продажу слабоалкогольных напитков на автозаправках. Это следует из проекта доклада ведомства в правительство, с которым ознакомились «Известия».

Клик души: продажу вина в интернете намерены запустить весной 2022-го
Жители каких регионов первыми смогут купить спиртное онлайн

В частности, в документе Минпромоторгу предложено вновь вернуться «к рассмотрению законодательной инициативы по снятию запрета на реализацию в дневное время через магазины при АЗС слабоалкогольной продукции». Продажи спиртного могут улучшить маржинальность АЗС, следует из документа.

В Минпромторге не предоставили официальный комментарий по этому вопросу. Источник «Известий» в ведомстве сказал, что министерство вернется к этой теме, если будет соответствующее поручение.

В Минэнерго заявили, министерство в целом ведет «системную работу по поддержке экономики заправки топливом».

Снятие запрета на продажу спиртного на АЗС наряду с другими мерами позволит поддержать маржинальность АЗС в условиях риска резкого подорожания бензина сразу на два рубля в начале 2022 года, указано в проекте доклада. По оценкам представителей отрасли, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30–40 копеек с каждого литра топлива. Впрочем, уровень алкоголизации россиян снижается, а с учетом развития торговли стимулов покупать пиво по пути довольно мало, указали эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Стакановское движение: Минэнерго хочет снять запрет на продажу пива на АЗС»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021