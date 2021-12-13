Директор «Ленкома» назвал Сергея Соловьева уникальным творцом

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер назвал скончавшегося в понедельник, 13 декабря, режиссера Сергея Соловьева уникальным творцом, который «буквально рисовал в своих киноработах».

«Ушел из жизни уникальный режиссер, уникальный человек. Настолько мало таких замечательных людей, каким был Сергей Александрович. Талантливый, чудный, энергичный и просто любящий жизнь, а это очень много. Как жаль, что уходят такие творцы. Очень жалко, нет слов <...> Пусть земля ему будет пухом. Мы его любили, будем любить и дальше», — сообщил Варшавера.

Ранее в этот день актер Андрей Межулис рассказал, что Соловьев относился ко всему, что происходит на съемочной площадке, как к своему детищу. По его словам, режиссер со всеми был приветлив, но особенно с актерами.

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя, Роберт Цой, выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева. По его словам, он очень уважал и любил кинорежиссера.

В связи с кончиной Соловьева канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

Соловьев является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.