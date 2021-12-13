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Актер Межулис рассказал о работе с режиссером Сергеем Соловьёвым

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Актер Андрей Межулис выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Сергея Соловьёва, скончавшегося в понедельник, 13 декабря.

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«Среди режиссеров есть разные режиссеры — хорошие, не очень, средние. Среди режиссеров есть добрые люди и недобрые. Сергей Александрович был добрым, он относился ко всему, что происходит на съемочной площадке, как к своему детищу, со всеми был приветлив, но особенно с актерами, для нас он не скупился на комплименты», — рассказал «Известиям» Межулис.

По словам актера, он жалеет, что не смог сняться в роли Вронского в картине режиссера «Анна Каренина».

«Помню, на съемках фильма «Одноклассники», где я играл олигарха, долго выстраивался крупный план — я в кадре, свет, камера. Он на меня пристально посмотрел, потом говорит: «Нет, Андрей, я не твой режиссер». Я весь сжался, думаю, что-то не так делаю, спрашиваю, что не так. Он отвечает: «Всё хорошо ты делаешь, но твой режиссер Висконти», — отметил Межулис.

Ранее в этот день отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт Цой выразил соболезнования в связи со смертью режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьёва. По его словам, он очень уважал и любил кинорежиссера.

Смерть Соловьёва также прокомментировал режиссер Алексей Герман — младший, сказав, что Соловьёв обладал невероятной энергией и был другом его родителей.

Сергей Соловьёв является создателем фильмов «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой». Трилогия «Асса», снятая кинорежиссером, стала символом для рок-движения в период перестройки в Советском Союзе. В 1993 году кинорежиссер получил звание народного артиста России.

В связи с кончиной Соловьёва канал РЕН ТВ изменит сетку вещания. В 23:30 в эфире телеканала будет показан фильм «Асса», снятый кинорежиссером.

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