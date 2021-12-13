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Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера

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Пользователи мессенджера WhatsApp пожаловались на сбои в работе веб-версии сервиса. Об этом в понедельник, 13 декабря, свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных сетевых ресурсов.

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«По отчетам пользователей на данный момент у WhatsApp могут быть проблемы», — говорится в сообщении сервиса.

Около 53% всех проблем связаны с веб-версией мессенджера, также пользователи испытывают проблемы с работой приложения (31% жалоб) для ПК и отправкой сообщений (16% жалоб).

Ранее, 7 декабря, сбой произошел в работе Facebook и Tinder. Сбои также фиксировались в работе ряда сервисов, включая Amazon, Facebook, Tinder и Netflix.

О сбоях рассказывали жители CША, Британии, Индии и других стран, в том числе России.

Вечером 4 октября пользователи практически со всего мира столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. После сбоев в работе социальных площадок пользователи перешли в Telegram и Twitter. Однако на фоне притока пользователей мессенджер и сервис микроблогов стали работать медленнее, при этом крупных сбоев зафиксировано не было.

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