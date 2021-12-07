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В работе Facebook и Tinder зафиксировали сбой

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В работе Facebook и Tinder во вторник, 7 декабря, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных сетевых ресурсах.

По состоянию на 19:50 мск сбои фиксировались в работе ряда сервисов, включая Amazon, Facebook, Tinder и Netflix. В Downdetector предупредили пользователей о дальнейших возможных проблемах, связанных со входом на сайт Amazon Web Services.

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О сбоях рассказали жители CША, Британии, Индии и других стран, в том числе России.

Ранее, 4 декабря, пользователи мессенджера Telegram, соцсетей Instagram и Facebook также пожаловались на сбои в работе сервисов. Отмечалось что с проблемами столкнулись жители России, Украины, Польши, Германии и других стран.

Вечером 4 октября пользователи практически со всего мира столкнулись с проблемами в использовании Instagram, Facebook, а также трудностями с загрузкой WhatsApp. После сбоев в работе социальных площадок пользователи перешли в Telegram и Twitter. Однако на фоне притока пользователей мессенджер и сервис микроблогов стали работать медленнее, при этом крупных сбоев зафиксировано не было.

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