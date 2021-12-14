 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Директор «Ленкома» назвал Сергея Соловьёва уникальным творцом
Мир
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу
Общество
ВСМ сократит время езды от Москвы до Нижнего Новгорода до двух часов
Общество
Депутат Рашкин после суда уехал домой на метро
Общество
В Туве госпитализировали более 20 детей с признаками ОРВИ
Интернет
Пользователи WhatsApp пожаловались на сбои в работе мессенджера
Мир
Жители французского Руана выступили за возвращение статуи Наполеона
Общество
Рашкин намерен обжаловать решение суда о мере пресечения
Общество
Отец Цоя выразил соболезнования в связи со смертью режиссера «Ассы» Соловьева
Общество
В Калужской области на месяц отложили введение QR-кодов
/

Все на готовенькое: продажи кулинарии за год выросли на 50%

Какие блюда этой категории россияне покупают чаще всего
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Главный слайд
Начало статьи
Все на готовенькое: продажи кулинарии за год выросли на 50%
2021-12-13 19:06:37">
2021-12-13 19:06:37
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продажи готовой еды за год выросли в среднем на 50% в натуральном выражении. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка. Например, у «Вкусвилла» реализация такой продукции подскочила на 102%, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки вкуса» — на 18,5%. Продажи готовых блюд онлайн увеличились не столь значительно — по данным Cloud Payments, за 11 месяцев этого года на 18%. Участники рынка и эксперты связывают такую тенденцию с развитием продаж через микромаркеты, относительно невысокими ценами и отказом россиян от посещений ресторанов в период пандемии. В следующем году она продолжится, а факторами роста станут страх перед общественными местами и увеличение цен на блюда в общепите, считают эксперты.

Готовое для перекуса

Ритейл зафиксировал рост продаж готовых блюд. У «Вкусвилла» их реализация в ноябре 2021-го в натуральном выражении увеличилась на 102% в сравнении с тем же месяцем 2020-го, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки вкуса» — на 18,5%, рассказали представители сетей.

В онлайне рост менее динамичный. По данным аналитиков Cloud Payments, за 11 месяцев 2021-го оборот интернет-заказов готовой еды увеличился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средний чек вырос на 14% — до 1288 рублей.

Все на готовенькое
вкусвилл еда
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Изменение объемов продаж отмечают и производители. По словам директора по развитию «Кулинариума» Ивана Тореева, в этом году реализация готовой продукции компании выросла практически вдвое — с 9 т до 17 т готовых блюд ежедневно. Представитель сервиса уточнил, что традиционно пользуются высоким спросом пироги, вторые блюда и супы.

Счет наплакал: рестораны в 2022 году поднимут цены до 15%
От каких продуктов в меню отказываются рестораторы, чтобы сдержать подорожание

В «Перекрестке» рассказали, что наиболее динамично в сети увеличиваются продажи напитков собственного приготовления — свежевыжатых соков, смузи. В 2021 году пользователи заказали более 8 тыс. порций против 1,1 тыс. в 2020-м. Также значительно вырос спрос на блюда для перекуса (с 4,6 тыс. штук до 10 тыс. штук) и готовую продукцию для завтрака вроде блинов, сырников и каш (с 10,2 тыс. до 18,8 тыс.).

Откусить кусочек

Рынок готовой еды «откусывает» долю у ресторанного бизнеса, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Страх перед общественными местами и рост цен на блюда в общепите подталкивают покупателей приобретать блюда в магазинах, пояснил он. Эти факторы могут стать драйверами роста категории и в следующем году, считает эксперт.

Как писали «Известия», цены на блюда в ресторанах в этом году увеличились в среднем на 15%, а в следующем, по прогнозу компаний, могут подскочить еще на 5–15%. При этом трафик в общепите за 2021-й упал в среднем на 20%.

Все на готовенькое
готовая еда
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам Сергея Миронова, готовое блюдо с прилавка может стоить вдвое дешевле ресторанного. При этом свыше 85% позиций этого сегмента в магазинах не изменились в цене, и только некоторые позиции подорожали менее чем на 10%, зафиксировали в компании Briskly (производит микромаркеты и анализирует их продажи). Это можно связать с эффектом масштаба: производители магазинных готовых блюд закупают ингредиенты большими партиями, что снижает их стоимость и позволяет не поднимать цену.

Самый кусок: сервисы по доставке продуктов заявили о росте спроса на сладкое
Почему россияне стали в разы чаще заказывать круассаны и шоколадные батончики

Росту спроса на кулинарию может способствовать развитие микромаркетов (вендингов с готовыми блюдами), считают эксперты. По данным ритейла, в 2021 году этот канал продаж продемонстрировал значительный прирост. По словам основателя Briskly Глеба Хиритонова, каждый месяц оборот микромаркетов растет в среднем на 16%. С января 2021 года число покупок увеличилось в 5,1 раза, а товарооборот на платформе составил $2,7 млн. В крупнейшем поставщике микромаркетов, компании Uvenco, на запрос «Известий» не ответили.

В этом году через микромаркеты стали продавать продукты и готовую еду онлайн-гипермаркет «Утконос» и крупнейший кейтеринг в аэропортах «Аэромар».

Во «Вкусвилле» также отметили спрос на покупки в микромаркетах, поэтому расширяют собственную сеть. По словам представителя компании, в 2021 году количество такого оборудования увеличилось вдвое до 340 точек. При этом расширяется и ассортимент готовой еды: в этом году ритейлер запустил диетическую и кето-линейку.

Все на готовенькое
ресторан еда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Рост спроса на готовую кулинарию в сетях FMCG обусловлен как ограничениями для заведений общественного питания, так и изменением потребностей покупателей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Также повлияло развитие онлайн-продаж, расширение предложения за счет развития фабрик-кухонь и централизации производства в гипермаркетах, добавил он. Кроме того, драйвером роста продаж стал и выход в розницу ряда новых поставщиков, среди которых заведения общественного питания, производители готовых рационов, кейтеринговые компании и производители бортового питания для авиации. По данным «Infoline-Аналитики», за прошедшую часть 2021 года продажи готовой кулинарной продукции в России выросли более чем на 25% и превысили 500 млрд рублей.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021