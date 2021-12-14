Все на готовенькое: продажи кулинарии за год выросли на 50%

Продажи готовой еды за год выросли в среднем на 50% в натуральном выражении. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка. Например, у «Вкусвилла» реализация такой продукции подскочила на 102%, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки вкуса» — на 18,5%. Продажи готовых блюд онлайн увеличились не столь значительно — по данным Cloud Payments, за 11 месяцев этого года на 18%. Участники рынка и эксперты связывают такую тенденцию с развитием продаж через микромаркеты, относительно невысокими ценами и отказом россиян от посещений ресторанов в период пандемии. В следующем году она продолжится, а факторами роста станут страх перед общественными местами и увеличение цен на блюда в общепите, считают эксперты.

Готовое для перекуса

Ритейл зафиксировал рост продаж готовых блюд. У «Вкусвилла» их реализация в ноябре 2021-го в натуральном выражении увеличилась на 102% в сравнении с тем же месяцем 2020-го, у «Перекрестка» — на 48%, у «Азбуки вкуса» — на 18,5% , рассказали представители сетей.

В онлайне рост менее динамичный. По данным аналитиков Cloud Payments, за 11 месяцев 2021-го оборот интернет-заказов готовой еды увеличился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средний чек вырос на 14% — до 1288 рублей.

Все на готовенькое Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Изменение объемов продаж отмечают и производители. По словам директора по развитию «Кулинариума» Ивана Тореева, в этом году реализация готовой продукции компании выросла практически вдвое — с 9 т до 17 т готовых блюд ежедневно . Представитель сервиса уточнил, что традиционно пользуются высоким спросом пироги, вторые блюда и супы.

В «Перекрестке» рассказали, что наиболее динамично в сети увеличиваются продажи напитков собственного приготовления — свежевыжатых соков, смузи. В 2021 году пользователи заказали более 8 тыс. порций против 1,1 тыс. в 2020-м. Также значительно вырос спрос на блюда для перекуса (с 4,6 тыс. штук до 10 тыс. штук) и готовую продукцию для завтрака вроде блинов, сырников и каш (с 10,2 тыс. до 18,8 тыс.).

Откусить кусочек

Рынок готовой еды «откусывает» долю у ресторанного бизнеса , считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов. Страх перед общественными местами и рост цен на блюда в общепите подталкивают покупателей приобретать блюда в магазинах , пояснил он. Эти факторы могут стать драйверами роста категории и в следующем году, считает эксперт.

Как писали «Известия», цены на блюда в ресторанах в этом году увеличились в среднем на 15%, а в следующем, по прогнозу компаний, могут подскочить еще на 5–15%. При этом трафик в общепите за 2021-й упал в среднем на 20%.

Все на готовенькое Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

По словам Сергея Миронова, готовое блюдо с прилавка может стоить вдвое дешевле ресторанного. При этом свыше 85% позиций этого сегмента в магазинах не изменились в цене, и только некоторые позиции подорожали менее чем на 10%, зафиксировали в компании Briskly (производит микромаркеты и анализирует их продажи). Это можно связать с эффектом масштаба: производители магазинных готовых блюд закупают ингредиенты большими партиями, что снижает их стоимость и позволяет не поднимать цену.

Росту спроса на кулинарию может способствовать развитие микромаркетов (вендингов с готовыми блюдами) , считают эксперты. По данным ритейла, в 2021 году этот канал продаж продемонстрировал значительный прирост. По словам основателя Briskly Глеба Хиритонова, каждый месяц оборот микромаркетов растет в среднем на 16%. С января 2021 года число покупок увеличилось в 5,1 раза, а товарооборот на платформе составил $2,7 млн. В крупнейшем поставщике микромаркетов, компании Uvenco, на запрос «Известий» не ответили.

В этом году через микромаркеты стали продавать продукты и готовую еду онлайн-гипермаркет «Утконос» и крупнейший кейтеринг в аэропортах «Аэромар».

Во «Вкусвилле» также отметили спрос на покупки в микромаркетах, поэтому расширяют собственную сеть. По словам представителя компании, в 2021 году количество такого оборудования увеличилось вдвое до 340 точек. При этом расширяется и ассортимент готовой еды: в этом году ритейлер запустил диетическую и кето-линейку.

Все на готовенькое Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая