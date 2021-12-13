Прямой эфир
Происшествия
Три человека отравились угарным газом в Подмосковье
Мир
Швейцарский суд подтвердил экстрадицию россиянина Клюшина в США
Экономика
Кабмин ФРГ призвал дождаться проверки на соответствие СП-2 критериям ЕС
Спорт
Дрозд заявил о способности Дижона «наказать» Слащинина
Экономика
В России допустили расширение мер поддержки рынка газомоторного транспорта
Политика
Госдума рассмотрит законопроект о QR-кодах в общественных местах 16 декабря
Мир
ЕС включил в список санкций несколько российских компаний
Общество
Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском явился в полицию
Мир
В ФРГ напомнили о шансе продолжить переговоры в нормандском формате
Культура
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов России

Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском явился в полицию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в стрельбе у ночного клуба в Курской области сам явился в полицию. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили журналистам в Управлении МВД по региону.

Охотно сверю: Росгвардия инициировала ужесточение правил оборота оружия
Последнее слово в выдаче лицензии оставят за спецслужбами

«Личность молодого человека, подозреваемого в причинении огнестрельных ранений пятерым охранникам ночного клуба в Курском районе, установлена. Им оказался 21-летний житель города Курска... Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции», — рассказал представить УМВД по Курской области.

Молодой человек дает показания, подтверждается версия о том, что стрельбе предшествовала словесная перепалка.

По информации канала РЕН ТВ, мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

В ночь на 13 декабря посетитель ночного клуба, расположенного на проспекте Дериглазова, открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате ранения получили пять человек.

Предварительно установлено, что мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников охраны клуба после словесного конфликта на входе в заведение. После случившегося подозреваемый скрылся.

Ранее в этот день следователи начали проверку по факту стрельбы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021