Подозреваемый в стрельбе у клуба под Курском явился в полицию

Подозреваемый в стрельбе у ночного клуба в Курской области сам явился в полицию. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили журналистам в Управлении МВД по региону.

«Личность молодого человека, подозреваемого в причинении огнестрельных ранений пятерым охранникам ночного клуба в Курском районе, установлена. Им оказался 21-летний житель города Курска... Молодой человек, узнав, что его разыскивают, самостоятельно явился в отдел полиции», — рассказал представить УМВД по Курской области.

Молодой человек дает показания, подтверждается версия о том, что стрельбе предшествовала словесная перепалка.

По информации канала РЕН ТВ, мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

В ночь на 13 декабря посетитель ночного клуба, расположенного на проспекте Дериглазова, открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате ранения получили пять человек.

Предварительно установлено, что мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников охраны клуба после словесного конфликта на входе в заведение. После случившегося подозреваемый скрылся.

Ранее в этот день следователи начали проверку по факту стрельбы.