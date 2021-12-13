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Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области

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Неизвестный устроил стрельбу возле ночного клуба в Курской области, в результате происшествия ранены пять охранников. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Как отмечается, сообщение в полицию поступило около 23:00 12 декабря.

«Предварительно установлено, что в результате словесного конфликта молодой человек произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону работников службы охраны.Конфликт произошел на входе в развлекательное заведение. После чего подозреваемый скрылся с места происшествия, предположительно на автомобиле», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших, работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы.

В данный момент проводится операция по задержанию стрелявшего, устанавливается его личность. По одной из версий, причиной случившегося мог быть конфликт посетителей и охраны, имевший место несколькими днями ранее.

Ранее, 12 декабря, житель города Суворов Тульской области открыл стрельбу и ранил одного человека в кафе, после чего ударил по лицу сотрудника Росгвардии и сотрудницу МВД, предпринявших попытки для его задержания.

По данным следствия, между двумя посетителями кафе в Суворове начался конфликт, в разгар которого 39-летний мужчина достал пистолет, предположительно травматический. Злоумышленник произвел выстрел в своего 27-летнего знакомого. В результате мужчина получил ранение в области живота.

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