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СК начал проверку по факту стрельбы в ночном клубе Курска

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Следователи начали проверку после сообщений о стрельбе, произошедшей в ночном клубе города Курска, в результате которой пострадали пять человек. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

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В ведомстве рассказали, что в ночь на 13 декабря неизвестный посетитель ночного клуба, расположенного на проспекте Дериглазова, открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате ранения получили пять человек, пишет сайт kp.ru.

Предварительно установлено, что мужчина несколько раз выстрелил в сторону сотрудников охраны клуба после словесного конфликта на входе в заведение. После случившегося подозреваемый скрылся, пишет RT.

Ищут также автомобиль, на котором подозреваемый, предположительно, мог скрыться с места инцидента, сообщает телеканал «Звезда».

Стрельбе мог предшествовать конфликт между посетителями и охранниками, который произошел несколько дней ранее, пишет «Федеральное агентство новостей».

Прибывшие на место происшествия бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших, пишет НСН. Работу клуба приостановили на время работы следственно-оперативной группы. Как отмечает телеканал «360», восстановить все обстоятельства произошедшего помогут видео с камер наблюдения.

Проводится проверка по факту произошедшего. Устанавливается личность подозреваемого, ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет Pravda.Ru.

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