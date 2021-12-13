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Правительство Нидерландов купит картину Рембрандта за €175 млн

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Правительство Нидерландов объявило о готовности приобрести полотно Рембрандта Харменса ван Рейна «Знаменосец» (1636) за €175 млн ($198 млн). Цена выкупа полотна очень велика, но в случае со старыми мастерами такое бывает, когда речь идет о полотне действительно выдающемся, считает кандидат искусствоведения, арт-обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

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Сейчас картина принадлежит семье Ротшильдов, а в числе ее прошлых владельцев был английский король Георг IV.

«Ориентироваться на аукционные продажи тут сложно — просто потому, что крайне редко на аукционы попадают первоклассные вещи старых мастеров — почти все они давно распределены по музейным коллекциям. «Знаменосец» — исключение. Это полотно размером более метра по широкой стороне написано в типичной для этого периода художника золотистой гамме и представляет его самого в образе борца за независимость Голландии. Сюжет — еще один фактор, объясняющий исключительную важность произведения для нации», — рассказал Уваров.

Если сделку одобрит парламент страны, Амстердамский фонд Рейксмузеума внесет €10 млн, €15 млн поступит от Ассоциации Рембрандта, а остальные €150 млн будут выплачены за счет средств налогоплательщиков. После покупки картину планируется провезти по всей стране, показав в 11 провинциях Нидерландов, после чего она займет место в Рейксмузеуме.

Ранее, 7 декабря, в петербургском музее «Эрмитаж» открылась выставка работ немецкого живописца Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения художника. Основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, а также памятники монументальной гравюры. Кроме того, представлены портреты, написанные Дюрером, а также эскизы церковных витражей, наброски к гравюре и штудии к живописному алтарю.

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