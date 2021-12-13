«Обнажая грудь, венецианка клялась в вечной любви»

Тициан первым в искусстве создал образ идеальной красавицы , который на протяжении веков служил источником вдохновения для художников всего мира. Великий живописец писал картины для императоров, королей, высшей знати, римских пап, философов и поэтов. Лучшие его работы собраны на главной выставке арт-сезона «Женщины глазами Тициана: красота – любовь – поэзия», которая после трехнедельного локдауна должна снова открыться 13 декабря в венском Музее истории искусств . На ней представлены картины венецианских мастеров эпохи Возрождения из лучших музеев мира — Эрмитажа, Лувра, Прадо, Метрополитен, галереи Уффици, Старой пинакотеки Мюнхена и частных собраний. Об этом «Известиям» рассказала главный куратор экспозиции искусствовед Сильвия Ферино-Пагден.

Фото: пресс-служба венского Музея истории искусств

«Самыми красивыми и образованными считались, конечно, куртизанки»

— Выставка посвящена женщинам, которых прославляли венецианские живописцы во главе с Тицианом. Почему именно в эпоху Возрождения культ красоты достиг небывалых высот?

— Прекрасных дам воспевали итальянские поэты еще со времен Петрарки в XIV веке. Друг Тициана Пьетро Бембо (гуманист, философ и поэт эпохи Возрождения. — «Известия»), который возродил сонеты Петрарки, превозносил их совершенство: «В мире есть много прекрасного, но женщины затмевают всё на свете». Ценители связывали их красоту с красотой живописи, и если художнику удавался женский портрет, значит, он написал замечательную картину. Лучшие из них были созданы кистью Тициана. Веками они служили источником вдохновения для европейской живописи. Замечательными женскими портретами восхищались, они возвышали прекрасный пол в его собственных глазах, помогали самоутверждению.

— Венецианская школа, по словам специалистов, отличалась особой чувственностью. Тициановские ню сегодня по-прежнему будоражат наше воображение?

— Тициан запечатлел на своих полотнах целый мир, но выше всего в искусстве ставил женскую красоту. В начале XVI столетия живописцы начинают писать belle veneziane — прекрасных венецианок . Они создавали их идеализированные портреты с эротическим флером. Художники хотели, чтобы венецианки в какой-то мере флиртовали со зрителями, и поэтому новым моментом в венецианской живописи стали молодые девы, обнажающие грудь.

Фото: пресс-служба венского Музея истории искусств Картина Джованни Беллини «Обнаженная перед зеркалом»

— Четыре века спустя поэт Гийом Аполлинер утверждал, что Светлейшая Республика всегда олицетворяла европейскую сексуальность, которая нашла отражение и в ее искусстве. Разве могло быть иначе?

— Больше всего обнаженных женщин в XVI веке написано именно в Венеции. Одни были идеализированы, другие имели портретное сходство, третьих изображали в образе богинь — Флоры или Венеры. Это поразило даже великого немецкого художника Альбрехта Дюрера, побывавшего в Италии.

— В ту эпоху Венеция была известна своими жрицами любви. Путешественники отзывались о городе на лагуне как об огромном борделе на открытом воздухе. Хроникеры утверждали, что каждая пятая венецианка торговала своим телом. Но среди венецианок были ученые, писатели, художницы. Какое место женщины занимали в обществе?

— В Венеции существовали разные классы — от патрициев до пополанов, простого люда. Особенностью города было то, что приходские церкви объединяли женщин различных социальных слоев, помогали установлению связей между ними. Такое расслоение в Венеции коснулось и тружениц секса. Самыми красивыми и образованными считались, конечно, куртизанки, которые главным образом обслуживали бомонд. Самой знаменитой из них была Вероника Франко : она была умна, талантлива, сочиняла лирические стихи, занималась философией, посещала литературные салоны. Кроме того, Вероника занималась благотворительностью, заботилась о престарелых коллегах по профессии, которые жили в нищете, создала для них богадельню.

Обнаженная грудь Фото предоставлено венским Музеем истории искусств

— Согласно историческим хроникам, молодые венецианки, соглашаясь выйти замуж за своего возлюбленного, обнажали перед ним грудь. Именно этот момент увековечили Тициан и другие живописцы?

— Действительно, есть труды, объясняющие значение разных жестов. Обнажая грудь, молодая женщина не только соглашалась выйти замуж, но и в подтверждение своих слов показывала свое сердце и тем самым клялась в вечной любви: «Да, я согласна! Я тебя люблю и буду тебе верна до конца жизни!»

«Услужить Тициану почетно даже императору»

— «Не было такого именитого человека и знатной дамы, которых бы не коснулась его кисть. И в этом смысле не было, нет и не будет ему равных среди художников», — восхищался Тицианом знаменитый летописец Возрождения, художник Джорджо Вазари. Это так?

— Тициан с самого начала знал, чего хотел. Он искал успеха у сильных мира сего, желал, чтобы его искусство ценили правители не только Италии, но и всего мира и чтобы ему платили жалование как придворному живописцу. Мэтр творил для правящих династий, императоров, королей, герцогов, другой высшей знати, римских пап.

Именно Тициан первым изобрел картины с красивыми женщинами. Я подозреваю, что он использовал свои модели — анонимных красавиц — и выставлял их портреты в мастерской. Когда герцог Урбино Франческо Мария делла Ровере увидел его «Даму в голубом платье», то сразу решил ее приобрести, а не заказывать мэтру портреты своей жены или возлюбленной.

Фото: пресс-служба венского Музея истории искусств Картина Тициана «Дама в голубом платье»

— Глава Священной Римской империи Карл V назначил Тициана своим придворным живописцем. Однажды художник уронил кисть в присутствии короля, который поднял ее со словами: «Услужить Тициану почетно даже императору». Тот принял это как должное?

— К сожалению, это не более чем красивая легенда, достойная обоих — императора и художника.

— Венеция была одновременно и столицей европейского книгоиздательства. Почему историки считали поэзию главным соперником живописи?

— Поскольку на человека в первую очередь действует зрительный образ, Леонардо да Винчи утверждал, что в картину влюбляешься быстрее, чем в стихотворение. Леонардо также говорил, что понравившуюся работу можно сразу взять в руки и поцеловать. Но со стихами этого не сделаешь — будет выглядеть глупо. Важно и то, что созерцание картины стимулирует чувственность, и в этом плане живопись также берет верх над поэзией. Так, по крайней мере, полагали сами художники.

— «Свойство зеркальце имело: говорить оно умело», — писал наш поэт. Наверное, поэтому зеркал так много на полотнах венецианцев?

— Действительно, это очень важный момент. Картина в те времена стремилась отражать красоту. Но ее преимущество в том, что она могла выразить гораздо больше, чем обыкновенное зеркало. Не будем забывать и о том, что Венеция, в которой написано столько выдающихся произведений, была центром производства зеркал.

— Помимо Тициана в Венеции творили Джорджоне, Якопо Тинторетто, Паоло Веронезе, Лоренцо Лотто, Парис Бордоне, Пальма Старший, которые представлены в вашей экспозиции. Светлейшая Республика превратилась в арену их соперничества? Кто вышел победителем в этой схватке титанов?

Обнаженная грудь Фото предоставлено венским Музеем истории искусств

— Тициан был на поколение старше, чем Веронезе или Тинторетто, и прожил дольше других живописцев, а главное — творил на другом, более высоком уровне. Он писал, в частности, картины и на религиозные темы, и для украшения самой Венеции. Порой он сам предлагал монархам свои работы. Вспомним, что знаменитую серию «Поэзия» на мифологические сюжеты он предложил испанскому королю Филиппу II. На мифологические темы писал и Тинторетто, который выбирал порой фривольные сюжеты — скажем, знаменитое полотно «Венера, Вулкан и Марс», на котором любовник Марс вынужден прятаться под столом от мужа — Вулкана.

«Даже на фотографии картина производила сильное впечатление»

— Есть ли еще неразгаданные тайны, связанные с творчеством Тициана? Может быть, до сих пор в частных собраниях спрятаны его неведомые шедевры? Не ждут ли нас новые сенсационные открытия?

— Вы имеете в виду последнюю картину Леонардо да Винчи («Спаситель мира». — «Известия»)? Уверена, что новые находки всегда возможны. К сожалению, не могу указать вам место, где хранится неведомый шедевр Тициана. В частной русской коллекции есть его замечательная картина «Венера и Адонис», которая была выставлена на аукционе во Франции (в 2005 году на торгах в парижском предместье Сен-Жермен-ан-Ле она ушла с молотка как произведение неизвестного венецианского художника, но после нескольких экспертиз было установлено авторство Тициана. — «Известия»).

Я видела ее только на фотографии. Даже на ней картина производила сильное впечатление, хотя ее надо было привести в порядок. Ее, кажется, один или несколько раз реставрировали, и сейчас она в очень хорошем состоянии (полотно показали на выставке «Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе» в ГМИИ им. Пушкина в Москве в 2017 году. — «Известия»).

Фото: пресс-служба венского Музея истории искусств Картина Тициана «Венера и Адонис»

— После залов с ослепительными красавицами в конце вашей экспозиции публику встречают две старухи на картинах Дюрера и Джорджоне. Они должны напоминать нам о скоротечности всего земного, в том числе и красоты? Memento mori — помни о смерти?

— Так оно и есть. Мне хотелось напомнить, что красота не вечна, у нее, как у любого продукта, есть срок годности, который заканчивается к определенной дате. Портреты старух напоминают нам о скоротечности времени и бренности бытия. Но я не хотела такой печальной нотой заканчивать наш спектакль. Поэтому ее завершает тициановский портрет красивой девочки, которая знаменует вечное обновление, когда одно поколение идет на смену другому.

— В экспозиции представлены два шедевра Тициана из Эрмитажа. У вас есть новые совместные проекты с русскими музеями?

— Мы постоянно сотрудничаем с Эрмитажем и с ГМИИ им. А.С. Пушкина. Мой давнишний друг — Ирина Артемьева, специалист по венецианской живописи в Эрмитаже, с которой мы вместе сделали много проектов. Сейчас я работаю над организацией выставки знаменитого художника Джузеппе Арчимбольдо в Москве, которую уже пришлось перенести. По-прежнему не решен вопрос о ее сроках. Теперь мы рассчитываем на 2022 или 2023 год . Я также готовила в прошлом году выставку Рафаэля в Риме, которая закрылась сразу после ее открытия. Из-за пандемии мы все переживаем очень трудные времена.

Фото: пресс-служба венского Музея истории искусств Картина Джорджоне «Старуха»

— Во время выставки в венском Музее истории искусств можно даже позавтракать в компании с венецианскими прелестницами — богинями и куртизанками, провести с ними вечер, выпить за их здоровье, а в музейном кафе отведать кулинарный шедевр по рецепту той эпохи — пирожное «Тициан». Что еще нужно любителю живописи для счастья, пускай мимолетного?