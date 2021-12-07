В Эрмитаже открылась выставка Дюрера

В санкт-петербургском музее Эрмитаж открылась выставка работ немецкого живописца Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения художника. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе компании «Россети».

Экспозиция работ одного из крупнейших мастеров эпохи Возрождения, в которой представлено более 400 полотен, расположена в Николаевском зале Зимнего дворца. Основой выставки стали резцовые гравюры и ксилографии, а также памятники монументальной гравюры. Кроме того, представлены портреты, написанные Дюрером, а также эскизы церковных витражей, наброски к гравюре и штудии к живописному алтарю.

В открытии выставки принял участие исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров. По его словам, для компании большое значение имеет сохранение исторического и культурного наследия, а также поддержка гуманитарных инициатив.

«Быть партнером Государственного Эрмитажа — большая честь и удовольствие, ведь это всегда означает сопричастность самым масштабным и интересным событиям в мире искусства», — отметил Муров.

Юбилейная выставка продлится в Эрмитаже до 28 марта 2022 года. Генеральным спонсором выставки стал банк ВТБ. Партнеры организации Теодор Курентзис и коллектив musicAeterna подготовили «саундтрек» к экспозиции, который можно будет прослушать во время ее посещения.

Группа «Россети» и Государственный Эрмитаж активно сотрудничают в течение нескольких лет. Впервые компания приняла участие в работе, проводимой музеем, в 2014 году. Тогда компания являлась одним из организаторов празднования 250-летия музея

В последние годы компания является партнером музея при проведении ряда выставок изобразительного искусства. В частности, при поддержке «Россетей» были организованы выставки шедевров импрессионистов и модернистов из коллекции братьев Морозовых, мультимедийной экспозиции на тему картины Рембрандта «Возвращение блудного сына», а также творческого дуэта Ильи и Эмилии Кабаковых.

Ранее, 9 августа, в музее Москвы при поддержке «Россетей» открылась выставка, посвященная влиянию на искусство электрификации России, стартовавшей в 1920 году с принятием плана ГОЭЛРО. На период экспозиции в музей компанией передана схема электросетей Москвы и области 1922 года до ввода в эксплуатацию крупных энергообъектов по плану ГОЭЛРО, а также архивные документы времен становления отрасли.