Эксперты рассказали о самых распространенных новогодних схемах мошенничества

В канун Нового года россияне столкнулись с увеличением активности мошенников и новыми схемами киберпреступлений. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили специалисты компании ESET.

По данным экспертов, одна из распространенных уловок мошенников связана с туристическими услугами. Так, они притворяются сотрудниками туркомпаний и просят у жертв внести предоплату. Те, кто переводят злоумышленникам деньги, как правило, получают поддельные ваучеры.

В ESET рекомендовали покупать туры только на официальных сайтах у проверенных операторов. Также специалисты предупредили, что крупные компании предоставляют специальные системы оплаты и договор, а их представители никогда не просят перевести деньги на карту. Россиянам посоветовали оплачивать туры только после подписания договора.

Еще одной схемой, популярной у мошенников, стали поддельные сайты, на которых якобы можно получить «новогодние выплаты от государства». «Хакеры подделывают веб-страницы под вывесками юридических фирм или имитируют сайты популярных банков, где просят ввести реквизиты карты для получения средств», — сказали специалисты в беседе с порталом Lenta.Ru.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует подавать заявления на получение выплат от государства только на официальном сайте «Госуслуг» или в МФЦ. Также ни при каких обстоятельствах нельзя передавать данные о сроке действия банковской карты и трехзначный номер CVV. «Эта информация нужна только для оплаты, но уж точно не для получения денег», — отметили аналитики.

Кроме этого, в последнее время был зафиксирован серьезный рост числа поддельных сайтов доставки еды, сообщается на сайте kp.ru. Мошенники полностью имитируют внешний вид популярных площадок, а затем с их помощью перехватывают банковские данные россиян и списывают с карт деньги. Чтобы не попасться на эту уловку, следует внимательно проверять адрес сайта, на котором делается заказ. Зачастую доменные имена настоящего и фейкового сайтов отличаются друг от друга только одним символом.

Злоумышленники начали создавать и поддельные сайты маркетплейсов. Специалисты посоветовали не переходить по ссылкам с подозрительно выгодным предложением из сообщений в мессенджерах или писем.

По словам экспертов ESET, жертвами мошенников нередко становятся и любители горнолыжных курортов. Они посоветовали не покупать билеты до начала горнолыжного сезона, а также не приобретать их с рук и в соцсетях.

Также специалисты предупредили, что часто злоумышленники делают рассылки с поздравлениями, предлагая перейти по вредоносным ссылкам. «Мошенники знают, что в канун праздников компании щедро раздают бонусы и подарки своим клиентам, и пользуются этим», — уточнили аналитики. Они добавили, что, как правило, при переходе по подобной ссылке человек попадает на фишинговый сайт, где его просят ввести банковские или персональные данные. В подобных сообщениях могут содержаться и ссылки на вирусное ПО.

Ранее в этот день специалисты по информационной безопасности из компании Infosecurity сообщили, что за первую неделю декабря в Сети появилось более двух десятков мошеннических сайтов, которые предлагают приобрести подарочную карту «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л’Этуаль» со скидкой 50%, но на самом деле похищают деньги россиян.

Традиционно фишинговые ресурсы появляются в предновогодний период, но сейчас активность злоумышленников особенно высока, пишет «Федеральное агентство новостей».

В пресс-службе Х5 Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отметили, что активно ведут борьбу с мошенничеством от имени своих брендов в целом и с использованием карт лояльности в частности.

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Скидок.net: мошенники атаковали клиентов «Пятерочки» и «Ленты»