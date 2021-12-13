Мошенники атаковали клиентов «Пятерочки» и «Ленты»

По данным специалистов по информационной безопасности из компании Infosecurity, за первую неделю декабря в Сети появилось более двух десятков мошеннических сайтов, которые предлагают приобрести подарочную карту «Пятерочки», «Перекрестка», «Ленты» и «Л’Этуаль» со скидкой 50%, но на самом деле похищают деньги россиян.

Фишинговые ресурсы традиционно появляются в предновогодний период, но сейчас активность злоумышленников особенно высока, указал руководитель отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско. То количество мошеннических сайтов, которые исследователи обнаружили в начале декабря, обычно появляется за весь месяц, если речь не о предпраздничных периодах.

«Перед Новым годом всегда наблюдается рост активности мошенников. В первую очередь это касается фейковых магазинов, число которых увеличивается на 20–30%. Промокоды тоже пользуются спросом, ведь всегда найдутся люди, желающие сэкономить на новогоднем столе», — добавил эксперт.

Он отметил, что одна из главных причин увеличения числа вредоносных сайтов — рост числа предложений мошеннических сайтов «под ключ».

«Не надо ничего придумывать и разбираться в ИТ. Купил и работаешь. Стоимость не обязательно прямая — это может быть комиссия за операцию. То есть по факту пользователь получает в свои руки готовые инструменты для обмана и вывода денег, а сам ничего не платит. Распространяются такие схемы в даркнете и в Telegram», — рассказал Александр Вураско.

В пресс-службе Х5 Group (владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») отметили, что активно ведут борьбу с мошенничеством от имени своих брендов в целом и с использованием карт лояльности в частности.

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