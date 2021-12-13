УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов из-за ошибки

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, в результате которой определят пары соперников, пройдет заново. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Из-за технической проблемы, связанной с программным обеспечением поставщика услуг, который отвечал за инструктаж официальных лиц по поводу того, кто и с кем может сыграть на стадии 1/8 финала, результаты жеребьевки аннулированы», — говорится на странице организации в Twitter.

Повторная жеребьевка пройдет в понедельник в 17:00 мск.

Результаты первой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 были оглашены ранее в этот день.

Матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля. Финал пройдет 29 мая 2022 года.