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Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

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В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22, в результате которой были определены все пары. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Так, в 1/8 финала «Бенфика» сыграет с «Реалом», «Вильярреал» с «Манчестер Сити», «Атлетико» с «Баварией», «Зальцбург» с «Ливерпулем».

Кроме того, друг против друга сыграют «Интер» и «Аякс», «Спортинг» и «Ювентус», «Челси» и «Лилль», а также ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Матчи состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля.

Финал пройдет 29 мая 2022 года.

«Барселона» впервые за 21 год не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. В решающем поединке группового этапа, который состоялся 8 декабря, каталонцы уступили в гостях «Баварии» (0:3).

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